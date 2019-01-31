Pil Ömründe Rakipsiz Telefon!

Huawei Mate 20 Pro’nun üstün yeteneklerine önceki yazılarımızda ve aşağıda bulabileceğiniz inceleme videosunda detaylıca değinmiştik. Tüm bunların yanında Huawei Mate 20 Pro, pil performansıyla da gönüllere taht kurmayı başarıyor. Cihazda yer alan yapay zekalı Kirin 980 işlemci ve EMUI 9 arayüzü,akıllı telefonun resmen pili koklayarak çalışmasını sağlıyor.

Yapay zekanın Mate 20 Pro için sunduğu yeniliklerden bahsederken pil konusuna da detaylıca değinmiştik. Yapay zekalı Kirin 980 ile EMUI arayüzü öylesine uyumlu çalışıyor ki sizin hangi uygulamayı daha çok kullanıp kullanmadığınıza karar verebiliyor. Bu sayede muhteşem bir pil optimizasyonu sağlıyor.

Tek Şarj ile 14 Saat Kullanım!

Konuyla alakalı günlük kullanımda yaptığım testi göstermek isterim. Mate 20 Pro’yu %100 şarj seviyesinde fişten çektikten sonra yaklaşık 14 saatlik aralıksız bir kullanımı kullanıcıyla buluşturabildiğini gördüm.

4200 mAh kapasitesindeki bu pil ile standart bir telefon kullanıcısı değil bir günü, iki günü bile rahatlıkla geçirebilir. Böylesine şarj ömrü uzun olan bir telefonun şarj süresini de önemseyen Huawei, Mate 20 Pro’da SuperCharge teknolojisini kullanıyor.

Bu hızlı şarj teknolojisi cihazın KUTUSUNDAN çıkan 40 Watt’lık adaptör ile 30 dakikada %73-74 seviyelerine kadar şarj olmasını sağlıyor.