Pilot Lisansı Gerektirmeyen Uçan Araba BlackFly Tanıtıldı

ABD’nin California eyaletinde “BlackFly” isimli yeni bir uçan araba tanıtıldı. “Opener” firmasının geliştirdiği uçan arabayı kullanmak için herhangi bir pilot lisansına gerek duyulmuyor.

İnsansız hava araçları (İHA) alanında uzmanlaşmış bir firma olan Opener tarafından geliştirilen BlackFly’da tek kişilik bir kokpit yer alıyor. Gücünü, iki kanada dağıtılan 8 itici sisteminden alan araç, 100 km/s hızla 40 km mesafe gidebiliyor.

Uçan arabanın bir sürücü kontrolünde uçabildiği gibi, sürücü müdahalesi olmadan otonom bir şekilde de uçuş yapabildiği belirtiliyor.

BlackFly şu sıralar, havacılık otoritesinin kullanımına izin verdiği Kanada'da test ediliyor. Uçan arabayı kullanmak için pilot ehliyetine sahip olma zorunluluğu olmasa da, belirli bir eğitimden geçmek gerektiği ifade ediliyor.

Kısa yolculuklar için havada ilerlemenize imkan tanıyan BlackFly’ın üreticisi Opener’ın CEO’su Marcus Leng, uçan araç sayesinde sürücülerin üç boyutlu ortamda tam kontrole sahip olacaklarını söylüyor.

Üreticiler, BlackFly'ın piyasa çıkacak ilk modellerinin pahalı olacağını, ancak ilerleyen dönemlerde uçan arabanın bir spor araç fiyatına satılabileceğini belirtiyor.