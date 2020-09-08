Pili Olmayan Game Boy (Tetris) Yaptılar

Bir döneme damgasını vuran, hatta hala oynanan game boy diğer adıyla tetris, sıradan dört AA pil ile çalışır ve 10 - 15 saat arası oynanış sunar. Bu, tetrisi diğerlerinden çok daha çekici kılan şeylerden birisidir. Ancak pili hiç bitmeyen, süresiz eğlence sunan tetris daha iyi olmaz mıydı?

Pili Olmayan Game Boy: Engage

Illinois’deki Northwestern Üniversitesi ve Hollanda’daki Delft Üniversitesi’nden bilgisayar bilimcilerinden oluşan bir araştırma ekibi hiç pil kullanmayan diğer bir deyişle pilsiz çalışan bir game boy (tetris) geliştirdi.

Engage olarak adlandırılan bu game boyu saatlerce oynamak için ihtiyacınız olan tek şey biraz güneş ışığı ve tuşlara baskı uygulamak. Cihazın ön tarafına takılan güneş panelleri ek güç üretmeye yardımcı olan tuş basışlarınızla birlikte birincil güç kaynağı sağlıyor. Yalnız mükemmel bir sistemi olduğunu söyleyemeyiz, bazı büyük dezavantajları var. Dışarısı biraz bulutluysa kısa süreli kapanmalar yaşatabiliyor, ayrıca herhangi bir ses çıkarmıyor. Yeniden açıldığında kaldığınız yerden devam ediyorsunuz ancak hızlı tempolu oyunlarda aralıklı kesintiler yaşamak oyun deneyimini olumsuz etkiliyor. Yavaş tempolu oyunlar için ideal.

Engage, eğlenceli bir kendin yap projesi olmaktan çok konsept bir çalışma. Engage ekibi, pil gerektirmeyen etkileşimli bir cihaz yapmanın mümkün olduğunu göstermek istedi. Yaptıkları şeyin yalnızca ilk adım olduğunu biliyorlar. Switch’inizin ve diğer elektronik cihazlarınızın pilleere ihtiyaç duymaması için çok daha fazla çalışma gerekecek. Bu, aralıklı hesaplama alanında önemli bir adım. Proje üzerinde çalışan bilgisayar bilimcilerinden biri olan Josiah Hester, CNET’e “Bu dört veya beş yıl önce mümkün bile olamazdı.” dedi. Engage ekibi, bulgularını 15 Eylül’de UbiComp konferansında sunduktan sonra Game Boy üzerinde çalışmaya devam etmeeyi planlıyor. Yapmak istedikleri şeylerden biri de güç kesintilerini kısaltmanın bir yolunu bulmak.