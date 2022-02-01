Pinterest, Ev Mobilyalarına Artırılmış Gerçeklik Özellikleri Ekliyor

Pinterest, artırılmış gerçeklik ‘deneme’ kapsamını, ev mobilyalarına genişletiyor. Uygulamaya gelecek güncellemeyle kullanıcılar, mobilya ve diğer ev dekorasyon ürünlerini incelerken artırılmış gerçeklik özelliğinden destek alarak, mobilyaların evlerinde nasıl görüneceğini deneyimleyecek.

Pinterest’in desteklediği bu artırılmış gerçeklik, alışveriş yapmadan önce kullanıcılar için oldukça yararlı olacak gibi duruyor. Özellikle eve bir mobilya almadan önce ürünün evinizde nasıl duracağını anlamak, mobilya alışverişinizi kolaylaştırabilir.

İçerik Oluşturucuları İçin Para Kazandırabilecek Bir Özellik Olabilir

Pinterest, bünyesinde 20 binden fazla ürün sunan Target, Wayfair, Crate & Barrel ve Macy’s gibi büyük perakendecilerle işbirliği gerçekleştirdi. Bir süredir güzellik ürünlerinde AR teknolojisini kullanan Pinterest, bu özelliğin kapsamını genişleterek artırılmış gerçekliği mobilyalara da getiriyor.

2017 yılında bu sistemi dünyaca ünlü mobilya mağazası IKEA da böyle bir uygulama tanıtmıştı.

Pinterest’in mühendislikten sorumlu yöneticisi Jeremy King, ev dekorasyonunun ve dekorasyon planlamasının insanların Pinterest’i ziyaret etmekteki en önemli nedenlerinden biri olduğunu söylüyor. İçerik oluşturucularının da bu yeni özellikten yararlanabileceğini ifade eden King, özellikle yaşam tarzı alanına odaklanan içerik oluşturucuların AR teknolojisinin yardımıyla kendilerine para kazandırabilecek içerikler hazırlayabileceğini ifade etti.