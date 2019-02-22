Pinterest Devasa Değerlendirmeyle Borsaya Girmeye Hazırlanıyor

Dünyanın en önemli finans gazetelerinden The Wall Street Journal, sosyal medya platformu Pinterest hakkında önemli bir bilgi verdi. WSJ yayınladığı bir yazıda, milyonlarca kullanıcısı olan Pinterest’in borsaya açılmaya hazırlandığını yazdı.

On milyonlarca kullanıcı olan ve büyümesine devam eden Pinterest’in 12 milyar dolar değerlendirme ile halka arz edilmeye hazırlandığını söyleyen The Wall Street Journal, Pinterest’in birçok işlemi hallederek, dosyalarını halka arz için yolladığını kaydetti. 2019 yılında Pinterest’in yanı sıra Uber, Lyft ve Postmates gibi birçok girişimin daha halka arza hazırlandığını hatırlatan WSJ, yakın zaman borsada kendine yer arayan girişimlerin sayısının artabileceğini belirtti.

Ocak ayından bu yana Goldman Sachs ve JPMorgan Chase gibi önemli finans kuruluşları ile görüşmeler yapan Pinterest’in, en az 12 milyar dolar değerlendirme ile haziran ayından itibaren arz çalışmalarına başlamak istediği belirtildi. Keza sosyal medya platformu, 2017 yılında yaptığı yatırım turlarında 12,3 milyar dolar değerlendirme almıştı.

2008 yılında kurulan Pinterest, bir tür resim kaydetme ve paylaşma platformu olarak hayatımıza katılmıştı. 2019’da yapılan bir ankette Silikon Vadisi’nin en sevilen unicorn’larından biri olarak gösterilen Pinterest, halka arz ile değerini yükseltmeyi düşünürken, çalışmalarını da hızlandırmayı planlıyor.