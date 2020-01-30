Pinterest'e Rakip Geldi: Google, Tangi'yi Duyurdu

Google, Tangi isimli uygulama ile Pinterest'e rakip olmaya hazırlanıyor. Tangi sayesinde kolaca yeni fikirlere sahip olabilecek ve öğrenebileceksiniz.

Google, Tangi Uygulamasını Kullanıma Sundu

Yeni kullanıma sunulan uygulama adeta TikTok'ta video izlermiş gibi bir hava yaratıyor. Uygulamanın arayüzü TikTok'un arayüzüne benzemekte. Area 120 tarafından yapılan yeni uygulamada Pinterest'te olduğu gibi yemek pişirme, moda gibi yaratıcı ve yaşam tarzı içerikler bulunmakta. Videoların uzunluğu çoğunlukla 1 dakikanın altında. Sağ kısımdan kolayca videoyu beğenebilmekte, deneyebilmekte ve paylaşabilmektesiniz. Dene butonundan topluluk sayfasına ulaşabilmektesiniz.

Yeni videoları görmek için yukarıya doğru kaydırmanız yeterli. Uygulamayı cihazına indiren ve kullanmaya başlayan kullanıcılar yaptıkları yorumlarda uygulamanın gayet işe yarar olduğunu söylemekteler. Hemen aşağıda yer alan videodan uygulamanın arayüzünün nasıl göründüğüne bakabilirsiniz.

Şu anda sadece iOS işletim sisteminde bulunan uygulamanının ne zaman Android tarafında geleceği bilinmiyor. Uygulamanın App Store sayfasına burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sizler Tangi isimli mobil uygulama hakkında nele düşünüyorsunuz? Sizce uygulama TikTok'u andırıyor mu? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!