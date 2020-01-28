Pinterest Sanal Makyaj Özelliğini Kullanıma Soktu

Pinterest sanal makyaj oyununa katılma kararı aldı. Bugünden itibaren Pinterest uygulaması üzerinde bazı markaların güzellik ürünlerinin sanal olarak denenebileceği duyuruldu. Pinterest'in sanal makyaj uygulamasına dahil olan markalar ise Sephora, Urban Decay, NYX ve Lancôme şeklinde sıralandı.

Kısa süre önce uygulamasındaki kamera detaylarını güncelleyen Pinteres, Lens adını verdiği özellikleri kullanıma almıştı. Sanal makyajı denemek isteyen kullanıcılarının ilk olarak en güncel sürümü indirmeleri gerektiğini belirten Pinterest, daha sonra Lens özelliğinin içerisine yerleştirilen Try On tuşuna basılmasının yeterli olacağını aktardı.

Try On dedikten sonra kullanıcıların yukarıda adı geçen markaların bazı ürünlerini direkt olarak kendi yüzlerinde görebilecekleri ve satın alım kararlarını bunlara göre şekillendirebilecekleri belirtildi.

Pinterest'ten önce IL MAKIAGE geçtiğimiz sene sanal makyaj uygulamasını tanıtmıştı. IL MAKIAGE markasının ardından YouTube ve Amazon çeşitli "üzerinde görme" özelliklerini devreye alırlarken, L'Oreal, Benefit ve Neutrogena da kendi uygulamalarını yayınlamışlardı.

Pinterest tarafından yayınlanan sanal makyaj özelliğini denemek için hemen aşağıdaki yer alan uygulamanın son sürümüne göz atabilirsiniz.