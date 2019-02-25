Pinterest’teki 'Koleksiyonlar' Özelliğinin Bir Benzeri Instagram’a Gelebilir

Popüler sosyal medya platformu Instagram’da çok sayıda ilginç paylaşım görmek mümkün. Bu paylaşımlar arasında, göz atmak isteyebileceğiniz çeşitli restoranlar, ziyaret etmek isteyebileceğiniz yerler, bir şeyler satın almak isteyebileceğiniz dükkanlar ve çok daha fazlası yer alıyor. Instagram tam da bu sebeple, kullanıcıların beğendikleri paylaşımları özel bir koleksiyon şeklinde kaydetmelerine imkan veren 'Yer İmleri' özelliğini birkaç yıl önce hizmete sunmuştu.

TechCrunch’a göre, Instagram şimdilerde Pinterest’in 'Koleksiyonlar' özelliğine benzeyen yeni bir özelliği test ediyor gibi görünüyor. Söz konusu yeni özellik, Instagram’da birkaç yıldır kullanılmakta olan 'Özel Koleksiyonlar' özelliğiyle aynı şekilde çalışıyor fakat bir farkla; yeni koleksiyon özelliği sadece sizin görebildiğiniz bir koleksiyon olmaktan çıkarak herkese açık bir koleksiyon olacak.

Bu da demek oluyor ki, Instagram kullanıcıları kendi koleksiyonlarını oluşturabilecek ve bunları başkalarının da katılım gösterebileceği bir şekilde herkese açık olarak paylaşabilecek. Aslında bu, kullanıcıların paylaşımlarında yer vererek başkaları tarafından bulunmalarını kolaylaştıran 'Hastag' mantığına benziyor. Ancak yeni özellik, faklı kullanıcıların daha çok katılım gösterebileceği daha ortak bir paylaşım deneyimi sunacak.

Söz konusu özelliğin olumlu yanlarından birisi de, kullanıcıların, paylaştıkları koleksiyonları kimlerin görebileceğine istedikleri gibi karar verebiliyor olmaları. Bu sayede paylaştığınız bir koleksiyonda gereksiz, istenmeyen ve rastgele içeriklerle karşılaşmayacaksınız.

Instagram kendisine sorulduğunda böyle bir özelliği test ettiğini kabul etmiyor. Bunun standart bir yanıt olduğunu söyleyen TechCrunch ise, henüz kullanıma sunulmayan ve test aşamasında olan özellikler hakkında firmaların genellikle bu tarz cevaplar verdiğini belirtiyor.