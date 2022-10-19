Pinterest'ten, TikTok'a Rakip Uygulamasını Geliştirmek İçin Büyük Hamle

Görsel paylaşım temelli sosyal platform olarak tanımlanabilecek Pinterest, birçok kullanıcının ilgi alanları kapsamında koleksiyon oluşturmasını ve birbiriyle paylaşabilmesini sağlıyor. Uzun yıllardır bu ve benzeri özellikleriyle kullanıcılardan tam not alan uygulama, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Idea Pins özelliği ile TikTok benzeri bir platform yaratmanın peşindeydi. Pinterest'in bu yoldaki en büyük adımlarından biri popüler şarkıları yayınlayabilmek için plak şirketleriyle anlaşmak oldu.

Idea Pins, TikTok ile benzer bir konseptte sahip hikayeler paylaşabildiğiniz bir özellik olarak Pinterest'te öne çıkıyor. Kullanıcılar platformda dilediği konsepte sahip içeriklerini takipçileriyle paylaşabiliyor. Pinterest, çoğu kişiden olumlu dönüşler ala Idea Tips'i TikTok'a rakip olarak çıkarmak istiyor.

Kullanılabilir Binlerce Popüler Parça Idea Tips'de

Anlaşma çerçevesinde Pinterest Idea Pins üzerinde Dan + Shay, Bruno Mars, Michael Buble, Twenty One Pilots, Zach Brayn, Paramore ve diğer birçok ünlü sanatçıya ait binlerce parça yer alacak. Yakın zamanda hem iOS hem de Android üzerinde bulunan Pinterest mobil uygulamasında popüler şarkılara ulaşılabilecek.

Kullanıcıların yeni özelliği kullanabilmesi için Idea Pins'i açarak istediği müziğe tıklaması yetecek. Daha sonrasında TikTok'ta olduğu gibi paylaşımlarına sevdikleri müzikleri ekleyerek daha güzel hale getirebilecekler.

Yeni güncellemeyle birlikte TikTok ve YouTube Shorts gibi platformlara güçlü bir rakip gelebilir. Çoğu açıdan birçok kullanıcıyı halihazırda elinde barındıran Pinterest, iyi bir reklam kampanyasıyla değişen sosyal medya konseptinde yerini edinmek istiyor.