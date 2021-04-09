Pinterest Türkiye'ye Temsilci Atadı!

Pinterest Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformunun ülkemizde temsilci bulundurup bulundurmayacağına ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Pinterest Türkiye'de Temsilci Bulunduracak

1 Ekim 2020 tarihinde “sosyal medya yasası” olarak bilinen 7253 sayılı Kanun yürürlüğe girmişti. Yürürlüğe giren sosyal medya yasası ile birlikte günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ şirketlerinin ülkemizde en az bir adet temsilci bulundurmaları gerekiyor. Sosyal ağ şirketlerinin ayrıca web sitelerinde iletişim bilgilerini açık bir şekilde yer vermesi gerekiyor.

Sosyal ağ şirketleri, verilen süre zarfında ülkemizde temsilci bulundurmadıkları için cezalar kesiliyor. Temsilci atamayan şirketlere ilk olarak 10’ar milyon TL para cezası kesilmişti. Bu cezanın ardından 30 gün içerisinde temsilci atamayan firmalara 30'ar milyon TL para cezası daha kesilmişti. Belirlenen süre içerisinde temsilci atamayan firmalara reklam yasağı uygulanmıştı. Bu yasak ile beraber ülkemizde yer alan küçük ve büyük bütün firmalar dahil söz konusu şirketlere reklam veremiyor.

Çok sayıda sosyal ağ şirketi sosyal medya yasası çıkmasının ardından ülkemizde temsilci bulundurma kararı almıştı. Twitter, geçtiğimiz haftalarda temsilci bulundurma kararı alan şirketler arasına katılmıştı. Pinterest ise henüz böyle bir karar almamıştı. Bant genişliği kısıtlamasına sayılı günler kala Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Pinterest'ın ülkemize temsilci atadığını duyurdu.

Haberler güzel.



7253 sayılı kanun kapsamında #Pinterest de bugün Türkiye'ye temsilcisini atadı.



Böylelikle ülkemizde günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı. — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) April 9, 2021

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, yaptığı açıklamada, "7253 sayılı kanun kapsamında Pinterest de bugün Türkiye'ye temsilcisini atadı. Böylelikle ülkemizde günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: