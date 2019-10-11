Pinterest, Yapay Zeka ile Kendine Zarar Verme Temalı İçerikleri Engelliyor

Depresyon ve anksiyete gibi hastalıklar yeni ortaya çıkmamış olsa da görülme sıklığı olarak günümüzde en yüksek seviyelerde bulunuyor. Pek çok çalışma, bunun nedeninin sosyal medya olduğunu gösteriyor. Sosyal medyanın insanların akıl sağlığı üzerinde zararlı etkileri oluyor.

Sosyal medyanın ruh hali üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen bazı sosyal medya platformlarından bu durumun önüne geçmek için bazı hamleler geliyor. Pinterest, yayınladığı gönderide kendine zarar vermeyle alakalı olan içerikleri engellemek amacıyla geçen yıldan beri makine öğrenmesi kullandığını açıkladı. Pinterest bu sayede zararlı içerikleri yüzde 88 oranında engellemiş oldu.

Pinterest şimdiye kadar kendine zarar vermekle alakalı olan 4 bin 600'ün üzerindeki söz ve cümleleri platformdan temizledi. Artık bu tarz sözleri arayan kullanıcılar, ekranda görecekleri ve ücretsiz olarak kullanabilecekleri destek ekranına bağlanabilecekler.

Aslında bu yılın başlarında Pinterest, ABD’de iOS kullanıcıları için kendini iyi hissetmeye yönelik aktiviteler sunmuştu. Bu özellik kullanıcılar arama kısmında depresif içerikler aradığında ortaya çıkıyordu. Ancak şimdi isteyen herkes #pinterestwellbeing yazıp arattığında bu özelliğe ulaşabilecek.

Sosyal medya siteleri arasından kendine zarar verme ile ilgili içerikler konusunda hassasiyet gösteren tek platform Pinterest değil. Facebook da geçtiğimiz ay kendine zarar verme ile ilgili olan paylaşımlara ve görsellere izin vermeme kararı almıştı. Facebook’un yanında Instagram da zararlı içeriklerin aranmasını daha zor hale getirmişti. Her ne kadar sosyal medya siteleri ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilse de platformların bu konuda önlem alması işe yarayabilir gibi görünüyor.