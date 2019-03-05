Pinterest, Yeni Alışveriş Özelliklerini Kullanıma Sundu

Sanattan modaya, ev dekorasyonundan kozmetiğe kadar her türlü görsele ev sahipliği yapan Pinterest, yeni alışveriş özelliklerini kullanıcıların beğenisine sundu.

12 milyar dolar değerlenme ile halka arza hazırlanan Pinterest, platforma yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl kullanıcıların platform üzerinden alışveriş yapmalarını ve markalara ulaşmasını kolaylaştırmak için Catalogs özelliğini tanıtan Pinterest, bu sayede platforma yüklenen ürün kataloglarının satın alınabilen pinlere dönüşmesine imkan sağlıyor.

Yeni alışveriş özellikleri kapsamında kullanıma sunulan yeniliklerden birisi de Alakalı Ürünler oldu. Bundan sonra kullanıcılar inceledikleri kıyafet pinlerinin altında aynı marka tarafından eklenen diğer ürünleri de görebilecek.

Kişiselleştirilmiş alışveriş önerileri adıyla yayınlanan bir diğer özellikte ise kullanıcılar daha önce kaydettiği pinlere benzer ürünlerle ilgili yeni fikirler alacak.

Pinterest ayrıca, daha önce belli markalara sunduğu Alışveriş Reklamlarını da tüm işletmelere açtı. Böylece markalar platformdaki ürünlerini kolayca tanıtabilecekler.

Her yaştan insanı etrafında toplayan popüler uygulama, geçtiğimiz yılın eylül ayında aylık aktif 250 milyon kullanıcıya ulaştığını açıklamıştı.

Kurulduğu günden bu yana 1.3 milyar dolardan fazla girişim sermayesi fonu sağlayan Pinterest’in, 2019’un ikinci yarısında ilk defa 1 milyar dolarlık gelir etmesi bekleniyor.