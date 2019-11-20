Pirelli'den 5G Otomobiller için Akıllı Lastikler Geliyor

Pirelli, otomotiv devi şirketlerin yöneldiği yeni akıllı araçlara ayak uydurmak amacıyla "akıllı lastikler" geliştirdi. Gidilen yolu daha güvenli hale getirmek için lastiklerin kablosuz bağlantıya sahip olması gerektiği düşünülüyor.

İtalyan şirket, Pirelli Cyber ​​Tire olarak adlandırılan yeni bir sensörlü lastik üretti. Pirelli'ye göre lastikler aracın yolla temas eden tek parçası olduğundan dolayı yüzeyin durumu hakkında bilgi toplamak için en iyi yer. Bundan dolayı akıllı lastiklere sensör ekleyen üretici, kar ve buz dahil olmak üzere her şeyi tespit edebildiğini söylüyor.

Sensörler yardımıyla toplanan bu bilgiler, aracın bilgisayarına iletiliyor ve böylece gelişmiş sürücü destek sistemlerinin (ADAS) uygun şekilde yanıt vermesi sağlanıyor. Hatta Pirelli, işleri bir adım öteye götürmek için 5G teknolojisinden yararlanmak istiyor. Yani Cyber ​​Tire tarafından toplanan bilgilerin yoldaki diğer araçlarla paylaşılması da mümkün olacak.