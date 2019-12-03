PISA 2018 Testi Sonuçları Açıklandı! İşte Türk Eğitim Sisteminin Durumu

PISA sonuçları bugün yapılan resmi açıklama sonrasında ortaya çıktı. PISA 2018 test sonuçları sonrasında Türk eğitim sisteminin son durumuna dair önemli veriler elde edildi. İşte PISA 2018 test sonuçları.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi ülkeler arasında yapılan ve eğitim seviyelerini ortaya çıkarmak adına kullanılan PISA testleri, bir süredir Türkiye’nin gündeminden düşmüyordu. Oldukça kötü sonuçlar alana Türkiye, konu hakkında çeşitli çalışmalar yürütürken, bugün yeni PISA sonuçları açıklandı PISA testi 2018 sonuçlarına göre Türkiye, katılan 37 ülkenin arasında 31. sırada yer alabildi.

Eğitim seviyesini temel değerler üzerinden okuyan ve bütün eğitim sistemine dair genel bir izlenim sunan PISA testi, 15 yaşındaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri test ediyor. PISA 2018 sonuçlarına göre Türkiye'de öğrenciler "okuma, matematik ve fen bilimi" alanlarının tamamında OECD ortalamasının altında kaldı.

PISA 2018 testi okuma sonuçları

Yayınlanan sonuçlara göre Türkiye, OECD ortalamasının altında kaldı. Türkiye, PISA testine katılan 37 OECD ülkesi arasında; Slovakya, Yunanistan, Şili, Meksika, Kolombiya ve İspanya'yı geçerek 31. sırada yer aldı. Buna rağmen 2015 yılındaki teste göre önemli bir artış sergilendiği de gözlerden kaçmadı.

PISA 2018 matematik sonuçları

En üzücü sonuçlardan bir tanesi ise Matematik konusunda geldi. Türkiye, OECD ortalamasının bir hayli altında kalırken, dünyada yüksekselen trende uyara, öğrencilerin başarısının yükseldiği gözlemlendi.

ISA sonucunu BBC Türkçe'ye değerlendiren Eğitim Reformu Girişi (ERG) Politika Analisti Yeliz Düşkün, "Türkiye'ye ilişkin ortalama puanların düşüklüğü kadar dikkat çeken bir bulgu da en üst düzeyde (düzey 5 ve 6) yeterlilik gösteren çocukların oranının düşük oluşudur" diyor: "Türkiye'de alt yeterlilik düzeyinde yer alan öğrencilerin oranı ise oldukça yüksektir. Örneğin en alt düzeyde yeterlilik gösteren (düzey 1 ve aşağısı) çocukların oranı matematikte %36,7, fende %25,2, okumada %26,1'dir. "Okuma alanında en alt düzeyde yeterlilik gösteren çocuklar bir metinde çok açık olan bilgileri saptamak, kendilerine tanıdık gelen konulardaki yazıların ana fikrini fark etmek gibi basit şeyleri yapabilirler ama daha derin yorumlarda bulunmakta zorlanırlar. Matematikte de çok basit işlemleri yapabilirler. Dolayısıyla PISA sonuçları, Türkiye'de 15 yaşındaki öğrencilerin önemli bir oranının temel becerilerden yoksun olduğunu gösteriyor."

PISA 2019 bilim sonuçları

Türkiye’nin en iyi olduğu alanlardan bir tanesi olan bilimde ülkemizin OECD ortalamasına bir hayli yaklaştığı görüldü.

Türkiye’nin PISA’da okuma, matematik ve fen becerileri

PISA sonuçlarına göre Türkiye'de 15 yaş grubundaki öğrencilerin sadece yüzde 3'ü yüksek başarı seviyesinde (5 ve 6. Seviye) okuma becerilerine sahip. OECD ortalamasına göre okuma alanında yüksek başarı gösteren öğrencilerin oranı ise yüzde 9. Öğrencilerin yüzde 74'ü okumada seviye 2 ve üzerine erişebilirken bu oran OECD ortalamasında yüzde 77. PISA 2018'in okuma alanına odaklandığını ifade eden Düşkün, Türkiye'nin okuma alanındaki sonucunu şöyle değerlendiriyor: "Okuma ile bir metni sesli ya da sessiz okumak kast edilmiyor; PISA kapsamında okumanın metinlerde yer alan bilgileri eleştirel bir biçimde değerlendirmek, yazarın ana fikrini irdeleyebilmek gibi daha geniş bir anlamı bulunuyor." "Ülke ve ekonomiler, PISA 2018 okuma puanlarına göre sıralandığında Türkiye, 78 ülke ve ekonomi arasında 40. sırada yer alıyor. 2015'te okuma alanında 70 ülke ve ekonomi arasında 50. sıradaydı."

Türkiye'de öğrencilerin yalnızca yüzde 5'i matematikte seviye 5 ve üzerine çıkabilirken, OECD ortalamalarında bu oran yüzde 11. Fen alanında ise Türkiye'deki öğrencilerin yüzde 75'i seviye 2 ve üzerine ulaşabilirken, OECD ortalamasına göre öğrencilerin yüzde 78'i fen bilimlerinde seviye 2 ve üzerine çıkabildi. Türkiye'de öğrencilerin yüzde 2'si fen bilimlerinde en yüksek performansı gösteren seviye 5 veya seviye 6 gruplarına dahil olabilirken OECD ortalamasında aynı oran yüzde 7 olarak gerçekleşti.

PISA Testi 2018 tüm okuma sonuçları

PISA Testi 2018 tüm matematik sonuçları

PISA Testi 2018 tüm bilim sonuçları