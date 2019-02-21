Pixar'ın Yeni Kısa Filmi İzleyenleri Ağlattı

Dünyanın en ünlü animasyon şirketlerinden Pixar, Kitbull adını verdiği yeni kısa filmini yayınladı. Sokak hayvanlarını konu alan ve hüzünlü bir hikayesi olan kısa film izleyenler tarafından oldukça beğenildi.

Yönetmenliğini Rosana Sullivan’ın yaptığı ve yapımcılığını Kathryn Kendrickson’un üstlendiği SparkShots serisinin son üyesi Kitbull, sokakta yaşayan bir kedinin ve köpek dövüşlerine sokulan bir pitbull’un hazin hikayesini anlatıyordu.

Birçok Pixar filminde olduğu gibi çok az diyaloga yer verilen Kitbull, yürek burkan hikayesi ile izleyenlerin büyük çoğunluğu ağlattı. Pixar’ın her zaman yaptığı gibi yürek burkan ve iç ısıtan anlar ile örülü Kitbull’u izleyenlerin büyük bir bölümü, filmin bitişinin hemen ardından hayvan sahiplenmek istediklerini dile getirdiler. Yaklaşık dokuz dakika uzunluğunda olan Kitbull isimli kısa filmi ise hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

1979 yılında Lucasfilm’in bir parçası olarak kurulan Pixar, 1986 yılında 10 milyon dolar karşılığında Steve Jobs tarafından satın alınmıştı. Steve Jobs’ın Apple’dan kovulmasından sonraki uğraşı olan Pixar, 86 yılından sonra dünyanın en büyük bilgisayar destekli animasyon üreticilerinden biri haline gelmiş ve 2006 yılında 7.4 milyar dolar gibi devasa bir rakamla Disney’e satılmıştı. Genellikle uzun metrajlı filmler üzerinde çalışan animasyon şirketi, zaman zaman Kitbull gibi kısa ve ücretsiz filmleri ile animasyon sevenleri de mutlu etmişti.