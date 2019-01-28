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  4. Pixel 3 ve iPhone XS'in Gece Çekim Modları Google Tarafından Karşılaştırıldı

Pixel 3 ve iPhone XS'in Gece Çekim Modları Google Tarafından Karşılaştırıldı

Pixel 3 çekim modu
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Mobil

Gece görüş çekimlerini geliştirmek adına özel olarak çalışan Google, geçtiğimiz kasım ayında Night Sight adını verdiği yeni çekim modunu bütün Pixel telefonlara yayınlamıştı. Bugün yapılan iPhone- Pixel kamera karşılaştırması, yeni çekim modunun ne kadar iyi olduğunu bir kez daha gösterdi.

iPhone ve Pixel 3 arasındaki gece çekimi farkını gösteren fotoğraf, Google Pazarlama Müdür Yardımcısı Marvin Chow tarafından paylaşıldı. İki resmi de yan yana paylaşan ve sol tarafta yer alan telefonun üzerine Phone X yazarak “X bir telefon” olarak rastgele bir telefonu gösterdiklerini iddia eden Chow, sağ taraftaysa aynı görselin Pixel 3 ile çekilmiş halini kullandı. Sol tarafta yer alan telefonun iPhone XS olduğu söylenirken, Google yine buna benzer bir karşılaştırma fotoğrafı yayınlamış ve yine iPhone XS modelini kullanmıştı.

pixel 3 gece görüş

Google tarafından hazırlanan ilk karşılaştırma görselinde gölge bir alan oturan üç kişinin iPhone XS ve Google Pixel 3 ile çekilmiş fotoğraflarına yer vermişti. Bugün paylaşılan ikinci fotoğrafta ise daha renkli ve canlı bir seçim yapıldı. Neredeyse her noktasında canlı ve cafcaflı renkler bulunan bir kare hazırlayan teknoloji devi, Pixel 3’ün yeni modunun ne kadar net fotoğraflar çekebildiğini tasdik etti.

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