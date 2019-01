Pixel 3 ve iPhone XS'in Gece Çekim Modları Google Tarafından Karşılaştırıldı

Gece görüş çekimlerini geliştirmek adına özel olarak çalışan Google, geçtiğimiz kasım ayında Night Sight adını verdiği yeni çekim modunu bütün Pixel telefonlara yayınlamıştı. Bugün yapılan iPhone- Pixel kamera karşılaştırması, yeni çekim modunun ne kadar iyi olduğunu bir kez daha gösterdi.

Night Sight on Google Pixel3 -- pretty much speaks for itself 💥 #teampixel pic.twitter.com/ao0Yi2W2Sq