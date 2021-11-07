Pixel 6 Rastgele Arama Sorunu Ortaya Çıktı

Pixel 6 rastgele arama sorunu gün yüzüne çıktı. Birçok kullanıcı, yeni Pixel telefonunun rehberde yer alan numaraları kendi kendine aradığını belirtti. Piyasaya sürüldüğü günden itibaren birçok hata ile gündeme gelen telefonda ortaya çıkan yeni soruna ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Pixel 6 Rastgele Arama Sorunu Nasıl Çözülür?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google'ın Pixel 6 modelinde yeni bir sorun gün yüzüne çıktı. Söz konusu akıllı telefon modelinin rehberde yer alan numaraları rastgele aradığı belirtildi. Bu sorun tek Pixel 6 kullanıcısı ile sınırlı değil. Birden fazla kullanıcı aynı sorunu bildirdi.

Bazı kullanıcılar, rastgele arama sorunu yaşandığı esnada akıllı telefonlarının ceplerinde olduğunu dile getirdi. Bunun üzerine Google Asistan özelliğinin sesleri yanlış yorumlayarak rastgele aramalar yapabileceğinden şüphelenildi. Hatta kullanıcıların bir kısmı sorunu çözmek için Google Asistan'ı devre dışı bıraktı fakat bu işlem sorunun çözülmesine yardımcı olmadı.

Birçok kullanıcı, telefonun rehberdeki kişileri sessiz ortamda bile rastgele aradığını söyledi. Öyle ki telefon, kullanıcılar gece uyurken bile rastgele arama işlemini gerçekleştiriyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda sorunun Google Asistan'dan kaynaklanmadığı sonucuna varıldı.

Kulağa oldukça ürkütücü gelen sorunun bir amiral gemisi modelde yaşanması kullanıcıların şaşırmasına neden oldu. Maalesef bu hata ile ilgili resmi bir bilgi yer almıyor fakat Google şirketinin bu sorunu çok yakında düzeltmesi bekleniyor.

Google Pixel 6 Özellikleri

Ekran: 6,4 inç, AMOLED, 90Hz, HDR10+

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Google Tensor

GPU: Mali-G78 MP20

RAM: 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 50 MP + 12 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 4614 mAh, 30W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 12

Ağırlık: 207 gram

Google şirketinin yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 12 MP ultra ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 8 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

Gücünü Google Tensor işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM yer alıyor. GPU tarafında ise Mali-G78 MP20 mevcut. Cihazda 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı sürüm bulunuyor.