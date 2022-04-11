Pixel 6 Kullanıcılarına Müjde: Yüz Tanıma Özelliği Yakında Gelebilir

Google Pixel 6 serisi, birçok tüketicinin oldukça hatalı ve yavaş olduğunu bildirmesine rağmen seride ilk kez bir ekran içi parmak izi sensörünü benimseyen telefon oldu. Şimdi ise Google'ın yüz tanıma kilidini telefonlara getirmeye yakın olduğu fark edildi.

Reddit kullanıcısı Special_Command7893, kararlı Android 12 sürümünü çalıştıran Pixel 6'sının kurulumunu yaparken yüz kilidi açmayla ilgili referansları tespit etti. Daha sonra bu referansları yalnızca kurulum sürecinde gördüklerini ve kurulum sırasında yüzünü kaydetmesinin istenmediğini belirtti. Ayrıca ayarlarda yüzle kilit açmayı etkinleştirmek için bir seçenek olmadığını da ekledi.

Bahsi geçen Redditor'un paylaşmış olduğu görseli aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Pixel 6 İçin Yüz Tanıma Kilidi Özelliği Beklenenden Yakın Olabilir

Google'ın henüz yüz tanıma yöntemi ile kilit açma işlevini etkinleştirmeye tam olarak hazır olmadığını tahmin ediyoruz ve bu, kurulum ekranına erken gelmiş bir seçenek olarak görünüyor. Bununla birlikte sonraki güncellemelerde bu özelliğin telefona ekleneceğini iddia edenlerin sayısı da bir hayli yüksek.

Google'ın Pixel 4 serisi, 2019'da özellikle güvenli, 3D yüz kilidi açma özelliğini sunduğundan son yıllarda yüz kilidi açma özelliğine sahip bir Pixel telefonu ilk kez görmeyeceğiz. Pixel 4 serisinin aksine Pixel 6 telefonlarında yüz tanıma kilidi açma sensörleri bulunmuyor. Bu da telefonda yüz tanıma kilidinin selfie kamerasını kullanacağı ve bu nedenle güvensiz olacağı anlamına geliyor. Yine de Pixel 6'nın parmak izi tarayıcısının güvenilmez olduğunu düşünenler için ekstra bir seçenek olarak uygun olabilir.

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