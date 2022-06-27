Pixel 6A'nın Parmak İzi Sensörü Pixel 6'dan Daha İyi Çalışıyor

Geçen yılın amiral gemisine göre daha uygun fiyatlı bir muadil olmasına rağmen yaklaşmakta olan Pixel 6A, Pixel 6 serisine göre önemli bir gelişme sunabilir gibi görünüyor. Yeni testlere göre Pixel 6A, Pixel 6'dan daha hızlı bir parmak izi sensörüne sahip olacak. Bu iddia, 28 Temmuz'daki resmî lansmanından bir ay önce Google'ın yaklaşmakta olan cihazına bir şekilde ulaşan Malezyalı bir YouTuber'dan geliyor.

Pixel 6 serisi başlangıçta parmak izi okuyucu anlamında pek de iyi sonuçlara sahip değildi ve bu nedenle fazlasıyla eleştirilmişti. Parmak izi tarayıcının mevcut tek biyometrik kimlik doğrulama olması nedeniyle bu sorun sanıldığından da büyüktü. Bir Google destek hesabı daha sonra cihazın "gelişmiş güvenlik algoritmalarının" yavaşlıktan sorumlu olduğunu öne sürdü. Şirket daha sonra sorunları yazılım güncellemeleriyle çözmeye çalıştı ancak şikayetler hâlâ devam ediyor.

Pixel 6A Parmak İzi Sensörü Testi Umut Verici

Pixel 6A'nın parmak izi sensörü ise daha umut verici görünüyor. Malezyalı YouTuber, solda Pixel 6A'nın ve sağda Pixel 6 Pro'nun kilidini açmaya çalışırken aralarındaki karşılaştırmayı da gösteriyor. Kısa bir parmak dokunuşundan sonra Pixel 6A'nın kilidi açılırken Pixel 6 Pro genellikle biraz daha beklemeyi tercih ediyor ve kullanıcıya "parmağını biraz daha uzun süre tutun" uyarısında bulunuyor.

9to5Google'ın belirttiği üzere videoda gösterilen Pixel 6A cihazının tamamlanmış bir yazılıma sahip olduğu bilinmiyor bu nedenle karşılaştırma, telefon resmî olarak piyasaya çıktığında kullanıcı deneyimleriyle tam olarak örtüşmeyebilir ancak Google'ın donanım şefi Rick Osterloh'un geçen ay Android Central'a yaptığı ve Pixel 6A'nın Pixel 6 ve 6 Pro'dan farklı bir cihaz içi parmak izi sensörüyle birlikte geldiğini söylemiş olmasıyla doğrudan örtüşüyor.

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