Pixel 7 Pro'nun 30x Yakınlaştırma Görüntüleri Ortaya Çıktı

Google'ın yeni nesil Super Res Zoom teknolojisini tanıttığı Pixel 7 Pro, sahip olduğu 48 megapiksellik telefoto kamera sayesinde DLSR fotoğraf makineleri seviyesinde yüksek kalitede yakınlaştırma yapabiliyor. 30x'e kadar optik ve dijital yakınlaştrma yapabilen telefonda yakınlaştırma sabitleme özeliği de bulunuyor.

Özellike uzak çekimler için tripod kullanmak yerine elle de çekim yapabilmenizi sağlayan sabitleme özeliği, fotoğrafçılar tarafından fazlasıyla beğenildi. Geçtiğimiz gün 30x yakınlaştırmayla ilgili bir video yayınladı.

İşte Pixel 7 Pro 30x Yakınlaştırmanın Gücü (Sağa Kaydırın)!

Telefon kameralarının son yıllarda çok fazla geliştiğini belirlen Pixel kamerasını üreten ekibin lideri, binlerce dolarlık ağır kameraları sağa sola taşıma devrinin bittiğini söyledi. 2018 yılından beri Super Res Zoom üzerinde çalışan Google; donanım, yazılım ve makine öğrenmesi alanında üç koldan geliştirmeleri tamamlayarak sistemi mükemmelleştirdiğini iddia ediyor.

YouTuber DrTech tarafından alınan görüntülerde 30x yakınlaştırmaya rağmen görüntü kalitesinin hala korunabiliyor olması, Google'ın iddialarını kanıtlar nitelikte. Üstelik yine firmaların iddialarına göre sabitleme özelliği o kadar iyi çalışıyor ki 30x yakınlaştırmada dahi titreme ve ondan kaynaklı olarak fotoğraflarda blurlanma gibi sorunlara rastlanmıyor.