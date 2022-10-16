Pixel 7 Pro Sahipleri Telefonun Ekranında Önemli Sorunlar Yaşıyor

Karşılaştıkları sorunları bildirmek için Reddit'e giden bazı Pixel 7 Pro sahiplerine göre Pixel 7 Pro'da ekranı kaydırmak yer yer normalden farklı hissettiriyor. Çoğu zaman yazarken klavye titremelerinin de meydana geldiği bildiriliyor. Başka bir kullanıcı, uzun içerikli "neredeyse tüm uygulamalarda" kaydırmanın önemli bir problem olduğunu belirtti.

Bazı kullanıcılar, kararsız ekran sorunlarının Pixel 7 Pro'da eski Pixel modellerine göre daha belirgin olduğunu belirtti.

Kullanıcılar ayrıca Instagram gibi belirli sosyal medya uygulamalarında bir gönderi galerisinde gezinmek için parmaklarını biraz daha hareket ettirmeleri gerektiğini hissettiklerini belirtti. YouTube gibi diğer uygulamalarda da dikey kaydırmanın amaçlanandan daha yavaş veya daha hızlı olduğu söyleniyor.

Standart Pixel 7 Modelinde de Bazı Sorunlar Mevcut

Bu sorun şu anda Pixel 7 Pro ile sınırlı gibi görünse de daha önce hem standart hem de Pro modellerindeki ekranın daha yüksek parlaklık seviyelerinde önemli ölçüde daha fazla güç tükettiği ve pil ömrünün azaldığı bildirilmişti.

Bazı kullanıcılar ise bu ekran sorunlarının Google'ın en son sistem güncellemesini indirerek çözülebileceğini bildiriyor.

Pixel 7 serisi, piyasaya sürüldükten sonra sorun yaşayan tek amiral gemisi telefon değil. Samsung Galaxy S22 Ultra sahipleri, o zamandan beri düzeltilmiş olmasına rağmen, aralıklı olarak yanıp sönen bazı rahatsız edici piksel sorunları yaşıyorlardı.