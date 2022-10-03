Pixel 7 Pro, Galaxy S22 Ultra Kadar İyi Kameraya Sahip Olabilir

Son teknik özellik sızıntıları, Pixel 7 Pro'nun Pixel 6 Pro'ya kıyasla pek bir yükseltmeye sahip olmayabileceğini öne sürdü ancak yeni, daha ayrıntılı bir sızıntı, başka hiçbir şey olmasa bile kameranın bazı önemli iyileştirmeler alabileceğini gösteriyor.

Google News Telegram kanalı (sızdıran Yogesh Brar ve Phone Arena aracılığıyla) tarafından paylaşılan tam ve görünüşte resmi bir özellik listesi, daha önce görmediğimiz küçük bir ayrıntı olan 5x optik yakınlaştırmadan bahsediyor.

Google Pixel 6 Pro, 4x optik yakınlaştırma özelliğine sahipti, bu nedenle bu özellik sızıntısı doğruysa, Pixel 7 Pro, optik olarak öncekinden daha fazla yakınlaştırabilecek ve ayrıca Samsung Galaxy S22 Ultra'nın 10x yakınlaştırma dışındaki diğer telefonların çoğundan daha fazla yakınlaştırabilecek.

Pixel 7 and Pixel 7 Pro specsheet is out



Matches the one I had shared last week



Pricing is the same as Pixel 6 series



India pricing will be competitive... pic.twitter.com/hk3Xln6IEg — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) October 2, 2022

Pixel 7 Pro Özellikleri Sızdırıldı

Başlangıçta Tayvanlı bir mobil operatörün web sitesinde tespit edildiği bildirilen bu özellik listesi, aynı zamanda belki de iPhone'un Sinematik Modu gibi, videolara muhtemelen bir bulanıklık efekti ekleyen Movie Motion Blur gibi yeni kamera modlarından da bahsediyor. Ayrıca daha iyi makro çekimlere izin verebilecek Makro Odak da göze çarpıyor.

Movie Motion Blur standart Pixel 7 için bir özellik olarak listeleniyor olsa da diğer özellikler yalnızca Pixel 7 Pro ile ilgili görünüyor.

Şimdilik tüm bu özelliklere ihtiyatlı yaklaşmakta fayda var çünkü yaklaşık 3 gün sonra 6 Ekim'de Google etkinliğinde telefonların resmî tanıtımı gerçekleşecek.