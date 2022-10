Pixel 7 Pro, Galaxy S22 Ultra Kadar İyi Kameraya Sahip Olabilir

Son teknik özellik sızıntıları, Pixel 7 Pro'nun Pixel 6 Pro'ya kıyasla pek bir yükseltmeye sahip olmayabileceğini öne sürdü ancak yeni, daha ayrıntılı bir sızıntı, başka hiçbir şey olmasa bile kameranın bazı önemli iyileştirmeler alabileceğini gösteriyor.

Google News Telegram kanalı (sızdıran Yogesh Brar ve Phone Arena aracılığıyla) tarafından paylaşılan tam ve görünüşte resmi bir özellik listesi, daha önce görmediğimiz küçük bir ayrıntı olan 5x optik yakınlaştırmadan bahsediyor.

Google Pixel 6 Pro, 4x optik yakınlaştırma özelliğine sahipti, bu nedenle bu özellik sızıntısı doğruysa, Pixel 7 Pro, optik olarak öncekinden daha fazla yakınlaştırabilecek ve ayrıca Samsung Galaxy S22 Ultra'nın 10x yakınlaştırma dışındaki diğer telefonların çoğundan daha fazla yakınlaştırabilecek.

