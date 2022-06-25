Pixel 7 Pro'nun İşlemci ve Ekranıyla İlgili Yeni Özellikler Sızdı

Pixel 7 Pro'nun bir prototip modeli, donanımıyla ilgili yeni ayrıntılar ve tasarımıyla ilgili pek çok yeni şey sızdı ve daha önce sızmış olan bilgilerin bazıları da doğrulandı. Özellikle son birkaç aydır Pixel 6a başta olmak üzere Pixel 7 serisinin sızıntıları karşımıza çıkıyor ve görünen o ki ardı arkası da kesilmeyecek.

Google şu ana dek sızan pek çok şeyi bir şekilde ortadan kaldırmayı başardı ancak şimdi ise bir kişi bir şekilde Pixel 7 Pro'ya erişmeyi başardı. Telefonun prototipine sahip olan kişi Telegram'daki "Google Haberler" grubunun sahipleriyle iletişime geçti. Grup daha sonra Pixel 7 Pro ile ilgili bazı ek özellikleri ortaya çıkarmak için kendilerine sunulan sınırlı miktarda bilgiyi, özellikle de telefonu açmaya çalışırken oluşturulan günlükleri ve ayrıca önyükleyicinin kodunu kullandı.

Pixel 7'nin GS201 yongası tarafından kullanılan CPU çekirdekleri hakkında ilk ayrıntılarımız artık ortaya çıkmış oldu. Sızan bilgilere göre ikinci nesil Tensor işlemci, ilk Tensorde görüldüğü gibi "4+2+2" tasarımını kullanmaya devam edecek. Bu tasarımda basit görevler için dört alt seviye çekirdek, iki orta seviye çekirdek ve işin yükünü üstlenen iki yüksek güçlü CPU çekirdeği bulunacak.

Pixel 7 Pro'nun Ekran Panelinde de Geliştirmeler Olacak

Tensor 2'nin orta ve üst seviye çekirdekleriyle ilgili herhangi bir detay keşfedilmedi ancak Pixel 7 serisinin işlemcisinin düşük seviye görevler için aynı Cortex A55 çekirdeklerini kullanacağı iddia ediliyor. Grup, önyükleme günlüklerinde yalnızca Cortex A55 çekirdekli yongalar için kullanılan bir geçici çözümün uygulandığını gösteren bir satırı fark ettiklerini belirtiyor.

Pixel 7 Pro prototipi üzerinde yapılan bu inceleme "Lynx" kod adına dair hiçbir işaret olmadığı bildiriyor olsa da Ravenclaw ve Felix dâhil olmak üzere geliştirilmekte olan Google Pixel cihazlarının kod adları hakkındaki bulguları kısmen destekliyor.

Son olarak prototipe erişenler, Pixel 7 Pro prototipinin özelliklerinin Pixel 6 Pro'daki ekrandan bir nesil daha yeni olan Samsung S6E3HC4 ekran paneline sahip olduğunu iddia ediyor.

Şimdilik Pixel 7 Pro hakkında tüm bilinenler bunlarla kısıtlı ancak lansman süreci yaklaştıkça daha fazla detayın ortaya çıkacağı aşikâr.