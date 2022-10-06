Pixel 7 Serisi Tanıtılmadan AnTuTu Sonuçları Ortaya Çıktı

Google Pixel 7 serisinin birkaç saat içinde "Made by Google" etkinliğinde tanıtılması planlanıyor. Etkinlik, Pixel serisinde Pixel 7 ve Pixel 7 Pro olmak üzere iki akıllı telefonun lansmanına ev sahipliği yapacak.

Bu cihazların her ikisi de bize performansları hakkında bir fikir veren Geekbench'te göründü. Şimdi, AnTuTu karşılaştırmasını çalıştıran Pixel 7 Pro cihazını gösteren yeni bir sızıntı ortaya çıktı.

Yeni Tensor G2 işlemci tarafından desteklenen Pixel 7 Pro, Antutu karşılaştırmasında 801116 puan almayı başardı. Bu beklentilerin oldukça altında kalan bir puan ve Snapdragon 8 Plus Gen 1 ve Dimensity 9000 gibi en yeni işlemcilere sahip son amiral gemilerinin performansının yakınından bile geçmiyor. Pixel 7 Pro'nun aldığı bu puan, Snapdragon 888/888 Plus işlemcilerinin aldığı puana yakın.

Pixel 7 Pro İşlemcisi, Amiral Gemisi İşlemcilerin Gerisinde

Pixel 6 Pro ile karşılaştırıldığında yaklaşmakta olan amiral gemisi yaklaşık 85.000 puan daha yüksek ve elbette bu iyi bir yükseltme olduğunu ortaya koyuyor. Tabii cihazın kıyaslamalarda herhangi bir rekor kırmaması elbette beklenen bir şeydi çünkü daha önce bildirildiği üzere yeni işlemciye gelen ana iyileştirmeler, ISP'deki (görüntü sinyali işleme) iyileştirmeler ve işlemcinin makine öğrenimi ve yapay zekâ yeteneklerinin performansı üzerinde olacak. Grafik işlemcisinin de performansta önemli bir sıçrama yapması bekleniyor ancak gerçek test performansı hakkında bir fikir edinmek için bağımsız testler gerekecek.

Peki sizin Google'ın Pixel 7 serisi hakkında beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.