Google'ın Yeni Göz Bebeği: Pixel 7a'nın Tasarımı Ortaya Çıktı

Google'ın Pixel serisi diğer Android telefonlar kadar tüm Dünya'da satışa sunulmasa da kayda değer bir değere sahip. Bugün ise serinin yeni telefonu Pixel 7a'nın tasarımı ortaya çıktı.

Google, iyi bir kamera, mükemmel performans ve temiz yeni bir tasarımla orta seviye telefonlarda çıtayı Pixel 6a ile yükseltmişti. Google'ın 2023'teki başarısını nasıl artıracağını görmek şimdiden kullanıcıları heyecanlandırıyor ve ilk Pixel 7a tasarım sızıntısı, Google'ın bu yıl için de iddiali olduğunu ortaya koyuyor.

Salı günü görüntüleri paylaşan Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks), Pixel 7a'nın ilk yüksek kaliteli görüntülerini paylaşmak için Smartprix blogu ile iş birliği yaptı. Şaşırtıcı bir şekilde henüz duyurulmamış telefon, selefiyle neredeyse aynı görünüyor.

Pixel 7a İddialı Bir Şekilde Geliyor

Smartprix'e göre Google'ın Pixel 7a'sı, Pixel 6'da piyasaya sürülen ve ardından Pixel 7'de bazı düzenlemeler yaşayan arka kamera ünitesinin aynısına sahip olacak.

Pixel 7a'nın ekranı ise bir kez daha selfie kamerası için tek delikli oyuğa sahip olacak. Altta biraz daha kalın bir çerçeve ile ekranın her tarafında çerçeveler bulunacak. Güç ve ses seviyesi tuşları, Pixel 6a'da olduğu gibi telefonun sağ tarafında ve SIM tepsisi ise sol tarafında olacak.

Google'ın 3,5 mm kulaklık jakını Pixel 7a'ya geri getirebileceğine dair söylentiler vardı ancak Smartprix, görsellerde kulaklık jakına dair bir kanıt olmadığını belirtiyor.

Google, Temmuz ayı sonlarında telefonu piyasaya sürmeden önce, Mayıs 2022'deki I/O geliştirici konferansında Pixel 6a'yı duyurmuştu. Google'ın 2023'te de benzer bir programı izlemesi takdirde bu kesinlikle lansmandan önce gördüğümüz son Pixel 7a sızıntısı olmayacak.