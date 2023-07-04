Google Yine Şaşırtmadı: Pixel 8 Pro'nun Prototipi Sızdı!

DroidLife'ın haberine göre Google'ın Pixel 8 Pro modeli, Google'a bağlı biri tarafından Reddit'te yayınlanan yeni fotoğraflarla ortaya çıktı.

Fotoğrafın arka yüzünde Pixel benzeri bir kamera dizilimi ve söylentilere konu olan vücut sıcaklığı sensörünün yanı sıra "sadece test/değerlendirme içindir" yazılı bir etiket görülüyor.

Bir diğerinde ise Google'ın gelecek Tensor G3 işlemcisinin olası bir kod adı olan "Zuma - B1" yazıyor. Ön ekranda ise 12 GB Samsung LPDDR5 DRAM, 128 GB depolama alanı ve Pixel 8 Pro için daha önce ortaya çıkan bir kod adı olan "husky"i gösteren bir Fastboot Modu gösteriliyor.

Pixel 8 Pro Prototip Görüntüleri

Pixel 8 Pro'nun %50 daha fazla ışığa izin veren 50MP Samsung ana kamera ve 64MP ultra geniş Sony kamera ile geliştirilmiş bir kamera ünitesinde sahip olması bekleniyor. Ayrıca Pixel 6 Pro ve Pixel 7 Pro modelleri gibi kavisli bir ekran yerine düz bir ekrana sahip olacak gibi görünüyor.

Reddit'teki bir dizi gönderide "annoyingtoread" adlı kullanıcı, fotoğraflardaki cihazı "test için Google'ın cihaz ekibinden" aldığını söyledi. Kısa bir sonra ise gönderi silindi.

Peki sizin Pixel 8 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.