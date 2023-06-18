Pixel 8’den Yeni Ayrıntılar Geldi: Küçük ve Daha Parlak Ekran

Google'ın son dönem teknolojisine sahip yeni telefonu piyasaya çıkmasına az bir süre kaldı. Gelen bilgiler bu yılın sonunda kullanıma sunulması planlanan telefon için teknoloji piyasasında öncü konumda yer alacağını söylüyor.

Pixel 8 Özellikleriyle Göz Kamaştırıyor

Ekran boyutu ve işleviyle alakalı olan ayrıntılar teknoloji dünyasının telefona olan ilgisini artırdı. Google, önceki telefonlarından farklı olarak Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'yu daha küçük ekranlara sahip olacak şekilde ayarladı. Pixel 8, 6,17 inç seviyelerinde ve 120Hz yenileme hızında olacak. Çözünürlük konusunda herhangi bir değişime gitmeyen Google, kullanıcılarını heyecanlandıracak ürün için iyi hazırlık yaptı.

Pixel 8 Pro yaşanan küçültme fark edilmeyecek derecede olacak. Değişim sadece panelin bir milimetre daha dar olmasını sağlayacak. Google’ın hem Pixel 8

'de hem de Pixel 8 Pro'da ekranın köşelerinde ciddi değişiklikler yapacak.

Pixel 8 Pro, Pixel 6 Pro ve 7 Pro’nun ekran çözünürlüklerinden düşük olacak. Parlaklık seviyelerine baktığımızda ise Pixel 8, 1.400 nite Pixel 8 Pro ise 1.600 nite ulaşacak. Bu sayı Pixel 7 neslindeki 1.000 nitten daha fazla.