Pixel Tablet'in Duyurulmamış Rengi Ortaya Çıktı!
Pixel Tablet'in duyurulan üç renginin dışında ekstra bir renkle daha geleceği ortaya çıktı. İşte detaylar!
Nisan ayının ortalarında Pixel Tablet'in dört renkte geleceği bildirilmişti. Google, I/O 2023'te yalnızca üç renk duyurdu ve bugün Pixel Tablet'in dördüncü rengi olan siyah rengi ortaya çıktı.
Pixel Tablet şu anda Porcelain (bej), Rose (açık pembe) ve Hazel (koyu yeşil) renklerinde ön siparişe sunulmuş durumda. İlk iki renk, Google'ın daha önce daha "akıllı ev dostu" olduğunu söylediği beyaz çerçevelere sahip. Hazel ise daha ince siyah bir çevreyi koyu yeşil bir arka kısımla eşleştiriyor.
Pixel Tablet, Yeni Siyah Renk Seçeneğiyle Geliyor
Dördüncü renk ise bugün ortaya çıktı ve Google'ın her zamanki adlandırma şemasına göre "Kömür" gibi hissettiren koyu gri bir kasa ile eşleştirilmiş aynı siyah çerçeveye sahip.
Google'ın bu siyah Pixel Tablet'i neden duyurmadığı ya da bu noktada hala duyurmayı planlayıp planlamadığı belli değil. Hazel, daha koyu renk elektronik cihazları tercih edenler için yeterli olacak olsa pek çok kişi siyah rengi daha çok beğendiğini belirtiyor.
Pixel Tablet'in 20 Haziran'da pek çok ülkede raflardaki yerini alması bekleniyor.
Google I/O'23 Öne Çıkanlar: Android 14, Pixel 7a, Bard ve Dahası!
Gerçekleştirilen Google I/O 2023 etkinliğinde hem yapay zeka alanında hem de Pixel cihazlarında birçok yeni ürün tanıtıldı.
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