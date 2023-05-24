Pixel Tablet'in Duyurulmamış Rengi Ortaya Çıktı!

Nisan ayının ortalarında Pixel Tablet'in dört renkte geleceği bildirilmişti. Google, I/O 2023'te yalnızca üç renk duyurdu ve bugün Pixel Tablet'in dördüncü rengi olan siyah rengi ortaya çıktı.

Pixel Tablet şu anda Porcelain (bej), Rose (açık pembe) ve Hazel (koyu yeşil) renklerinde ön siparişe sunulmuş durumda. İlk iki renk, Google'ın daha önce daha "akıllı ev dostu" olduğunu söylediği beyaz çerçevelere sahip. Hazel ise daha ince siyah bir çevreyi koyu yeşil bir arka kısımla eşleştiriyor.

Pixel Tablet, Yeni Siyah Renk Seçeneğiyle Geliyor

Dördüncü renk ise bugün ortaya çıktı ve Google'ın her zamanki adlandırma şemasına göre "Kömür" gibi hissettiren koyu gri bir kasa ile eşleştirilmiş aynı siyah çerçeveye sahip.

Google'ın bu siyah Pixel Tablet'i neden duyurmadığı ya da bu noktada hala duyurmayı planlayıp planlamadığı belli değil. Hazel, daha koyu renk elektronik cihazları tercih edenler için yeterli olacak olsa pek çok kişi siyah rengi daha çok beğendiğini belirtiyor.

Pixel Tablet'in 20 Haziran'da pek çok ülkede raflardaki yerini alması bekleniyor.