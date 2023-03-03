Google'ın Pixel Tablet'i Ufukta İşte Yeni Ekran Görüntüsü!

Pixel Tablet'i beklerken, Google birinci parti uygulamalarını büyük ekranlar için optimize etmeye devam ediyor. Bu çalışmaya bağlı olarak bugün Pixel Tablet'ten yeni bir ekran görüntüsü geldi.

Pazartesi günü Google, Keep'in tek bir not widget'ına sahip olduğunu duyurdu. Doğrudan ana ekranınızdan yalnızca bir not görmenize ve onay kutularıyla etkileşime girmenize izin vererek üretkenliği artırmayı amaçlayan Workspace ekibi, önümüzdeki haftalarda tamamen kullanıma sunulacağını doğruladı.

"En önemli notlarınıza ve listelerinize ana ekranınızdan hızlı ve kolay bir şekilde erişmenizi sağlayan bu özelliğin Keep uygulamasını kullanırken üretkenliğinizi artıracağını umuyoruz."

Uygulamalar Büyük Ekrana Optimize Ediliyor



Bugünkü duyuruda yeni Keep widget'ının Pixel Tablet üzerinde çekildiği belli olan yeni bir ekran görüntüsü de yer alıyor. Sol üst köşede büyük ekran için optimize edilmiş Pixel Launcher'ı görüyoruz. Arama çubuğu, altı simgenin bulunduğu alt kısımda yer alıyor.

Workspace ekibi daha önce de Docs ve Keep'teki diğer tablet çoklu görev deneyimlerini tanıtmak için Pixel Tablet'i kullanmıştı. Pixel Tablet, 2023 yılında piyasaya sürülecek ve I/O etkinliği bu noktada çıkışını gerçekleştirmesi için en olası etkinlik.