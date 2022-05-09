Yeni Android Güncellemesi Pixel Telefonların Özlenen Özelliğini Geri Getiriyor

Bir Pixel telefona sahip olmanın avantajlarından biri, yeni Android sürümleri ve güvenlik güncellemelerinin yanı sıra, yeni özellikler ve iyileştirmeler içeren üç ayda bir Pixel Feature Drop güncellemesi almak elbette. Haziran ayındaki bu güncelleme şimdiden beta olarak kullanıma sunulmuş durumda.

Beta'nın artık kullanılabilir olmasıyla birlikte bir Reddit kullanıcısı Google'ın bildirim çubuğundaki titreşim modu simgesini geri getirdiğini keşfetti. Yeni güncellemeyle birlikte telefonunuzun titreşimde olup olmadığını bir bakışta görebileceksiniz.

Bu inanılmaz derecede küçük bir değişiklik ancak aynı zamanda son derece kullanışlı bir değişiklik çünkü kimse uygunsuz bir anda telefonunun yüksek sesle çalmasını istemez ve bu güncelleme sayesinde telefonunuzun yalnızca titreşeceğinden anında emin olabileceksiniz. Bu, Pixel'in eskiden sahip olduğu ancak bir nedenle bir süre önce kaldırılan bir özelliğinden ibaret.

Güncellemede Titreşim Simgesinden Dahası Var

Tabii Google simgeyi eklemenin de biraz ötesine geçti. Simgenin yanı sıra ses ve titreşim ayarları ekranına bir geçiş ekledi, bu da herhangi bir nedenle onu görmemeyi tercih ederseniz (belki de dağınık bir bildirim çubuğundan hoşlanmıyorsanız) titreşim simgesini gizlemenizi sağlıyor.

Tuhaf bir şekilde Beta sürümünde titreşim simgesi kilit ekranı bildirim çubuğunda görünmüyor ancak bu yalnızca yazılımın bir Beta sürümü olduğundan, 6 Haziran'da çıkacak olan final sürümünde bu sorunun çözülecek olması muhtemel. Bu özelliğin yalnızca Pixel 4 ve üzeri telefonlar için kullanılabileceğini unutmayın, bu nedenle daha eski bir Pixel telefona sahipseniz yeni özelliklere erişmeniz mümkün değil.

Yazılımın 6 Haziran'da final hâliyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Eğer Pixel kullanıcısıysanız o zamana kadar telefonunuzun gerçekten titreşimde olup olmadığı konusunda tetikte olmaya devam etmenizi öneriyoruz.