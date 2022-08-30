Google Pixel Watch'un Fiyatı Sızdırıldı

Teknoloji markalarının artık birden fazla sektörde boy göstermesi alışılmadık bir durum değil. Bunun son örneklerinden biri olarak gösterilebilecek Google'ın akıllı saat projesi Pixel Watch, bir süredir basından sır gibi saklanıyordu. Fakat gelen bazı sızıntılar saat hakkında detayları ve fiyatını ortaya çıkardı.

Hem yüksek kalite hem de uygun fiyat gözetilerek oluşturulması planlanan saat, özellikle çerçevesiz yuvarlak tasarımıyla öne çıkıyor. Android telefonlarla uyumlu olarak çalışacak saat için WearOS 3 sürümünün kullanılacağı düşünülüyor.

Pixel Watch 3 Farklı Modelle Çıkacak

Geçtiğimiz günlerde basına düşen bir habere göre Pixel Watch, 3 farklı satın alınabilir modele sahip olacak. Hücresel bağlantı kapasitesine sahip LTE, WiFi ve Bluetooth modelleri beklenen seçenekler arasında yer alıyor. Pixel Watch Android akıllı saatler arasında Galaxy Watch 5 serisiyle rekabet etmek üzere geliştiriliyor. Şimdiye kadarki en başarılı giyilebilir cihaz işletim sistemlerinden olan WearOS 3'ün geliştirilmiş bir versiyonuna sahip olacağı düşünülen saatin birden fazla renk seçeneğiyle satışa sunulması bekleniliyor.

Ayrıca Google Pixel Watch'un son yıllarda giyilebilir cihazlar arasında fazlasıyla öne çıkan FitBit egzersiz takibi uygulamasıyla uyumlu olarak çalışacağı düşünülüyor. Buna göre FitBit Premium özellikleri, Pixel Watch kullanıcılarına standart olarak sunulacak. 32 GB depolama ve 1.5 GB RAM'e sahip olacağı iddia edilen saatin bataryası ise 300 mAh gücünde olacak şekilde belirlenmiş. Rakiplerinden biri olan Galaxy Watch 5 Pro'ya kıyasla çok daha düşük olan bu pil ömrü, Pixel Watch'u geriye iten bazı etmenler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde gelen bir sızıntıya göre Pixel Watch LTE versiyonu 399 dolardan satışa sunulacak. Bluetooth ve WiFi modellerinin ise 299 dolara raflarda yerini alması bekleniyor. Google'ın Pixel Watch saatini ekim ayında yapacağı bir etkinlikle piyasaya süreceği düşünülüyor.