Google Pixel Watch'ın Yeni Özelliği Binlerce Hayat Kurtaracak

Google Pixel Watch bugünden itibaren, Apple Watch'ta da bazı hayatları kurtarmış olan yeni bir özelliğe kavuştu. Bu yeni özelliğe düşme algılama deniyor. Özelliğin yaptığı şey, saati takan kişinin sert bir düşüş yaşadığını tespit etmek. Bu, sensörler ve yapay zekâ tabanlı makine öğrenimi araçları kullanılarak belirleniyor.

Diyelim ki bir Pixel Watch takıyorsunuz ve sert bir şekilde düştünüz. Saat, önümüzdeki 30 saniye boyunca sizin tarafınızda bir hareket olup olmadığına bakacak. Herhangi bir hareket tespit edilemezse Pixel Watch sizi kendinize getirmek için titreşecek, bir alarm çalacak ve ekranda bir bildirim gösterecek. Bildirim, saat kadranındaki "iyiyim" seçeneğine dokunarak kapatılabilecek ya da acil servis çağırmak için "Düştüm ve yardıma ihtiyacım var" seçeneğine dokunulabilecek.

Herhangi bir nedenle iki seçeneğe de dokunamazsanız alarm yaklaşık bir dakika boyunca devam edecek ve dakika sona erdikçe giderek daha yüksek sesle çalacak. Zamanlayıcı sona erdiğinde hâlâ yanıt vermediyseniz Pixel Watch otomatik olarak acil servisleri aramaya çalışacak. Bağlandığında, bulunduğunuz yere yardım gönderilmesini isteyen otomatik bir mesaj devreye girecek.

Düşme Algılama Özelliği Yanlış Çalışabilir mi?

Kayak pistinde düşmenin ya da yoğun bir antrenmanın düşme algılama özelliğini tetikleyebileceğinden endişe ediyorsanız Google'a göre endişelenmenize gerek yok çünkü "Pixel Watch'unuz, makine öğrenimi algoritmalarımız ve titiz testlerimiz sayesinde sert bir düşüş ile güçlü bir fiziksel aktivite gerçekleştirmek ve hatta küçük bir tökezlemeden sonra hızla toparlamak arasındaki farkı biliyor."

Google ayrıca Pixel Watch kullanıcılarından "Düşme algılamayı geliştirmeye yardımcı olun" ayarını açarak bu özelliğin geliştirilmesine yardımcı olmalarını istiyor. Bu ayarı etkinleştirirseniz Google gelecekte özelliğin geliştirilmesine yardımcı olmak için "düşme olarak algılanan olayların hareket sensörü verilerini" toplayabilecek.

Google, Pixel Watch'a düşme algılama özelliğini ekleyerek, Apple Watch'a benzer şekilde hayat kurtarabilecek bir cihaz olarak görülmesini umuyor. Apple Watch hayat kurtaran bir cihaz olarak tanınıyor ve bu da satışları artırmaya kesinlikle yardımcı oluyor.