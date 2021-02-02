Bu Şanslı Adam Piyangoyu Altıncı Kez Tutturdu

Amerikalı bu adam piyangoyu altıncı kez tutturdu. Piyango kazanarak geçim sürdürecek seviyeye gelen bu şanslı kişi, kazancını eğitim için harcadığını söylüyor. Geçtiğimiz gün açıklanan kazı kazan oyununda 250.000 dolarlık büyük ödülü tutturan Idaholu adam, piyango sırrını da paylaştı.

"Piyangoyu kazanmak ömür boyu bir kez yaşanan bir olaydır" diyen Bryan Moss ile tanışın. Idaho eyaletinin piyangosundaki altıncı zaferini yaşayan ve 250.000 dolarlık büyük ödülü kutlayan bu adam, piyangoyu eğitimi desteklemek için oynadığını söyledi.

Düzenli bir piyango talihlisi olan Moss en son piyangosunu 28 Ocak'ta kazandı. Idaho Lottery tarafından düzenlenen piyangoları altıncı kez kazanmasından dolayı bir hayli dikkat çekmeyi başaran şanslı adam haber bültenine verdiği demeçte, "Idaho devlet okullarını desteklemekten gurur duyuyorum, gerçekten sadece bu yüzden oynuyorum" ifadelerini kullandı.

Piyangoyu altıncı kez tutturdu, "her şey eğitim için" dedi

Idaho Piyangosu yaptığı açıklamada Crossword kazı kazan oyunundan 250.000 dolarlık ödül için kazanan biletin Moss'a ait olduğunu doğruladı. Piyango yetkililerine göre, Moss'un bu galibiyeti açık ara en büyüğü oldu. Newko Spor ve Beslenme sağlık mağazasının sahibi olan Moss, bu açıklamalar sonrasında "loto galibiyetinin" bir fotoğrafını da paylaştı.

Idaho okullarına fayda sağlaması amacıyla şans oyunlarına yöneldiğini belirten Bryan Moss, okullara yardım yapmaktan gurur duyduğunu aktardı. Ayrıca Idaho Lottery'nin 1989'daki ilk şans oyunlarından bu yana Idaho devlet okullarına ve binalarına 961,5 milyon dolar temettü dağıtıldığı ifade edildi.

Bundan sonraki kazançlarını kızının eğitimi için kenara koymayı planlayan Moss, “Nasıl oluyor bilmiyorum ama piyango tutturmayı başarıyorum. Bunun sadece eğitim için olduğunu daha önceki yaptığım yardımlardan görebilirsiniz” dedi. Açıklama sırasında şaka yapmayı da ihmal etmeyen şanslı adam, "Başkaları için oynamayı denedim ama işe yaramıyor" şeklinde konuştu.

Idaho Lottery'nin yürüttüğü Idaho Piyango Kazı Kazan oyununda 250.000 dolarlık bulmaca kazanma şansı ise 152.433'te 1 gibi çok düşük seviyede. Bu arada piyangonun satıldığı mağazanın da yüklü bir ödeme alacağını belirtelim. Idaho Lottery'nin açıklamasına göre, piyangoyu satan ExtraMile için 20.000 dolar değerinde ikramiye sağlanacak.

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