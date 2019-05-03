'Piyano Çalan İnsansı Robot' Bilim Festivaline Damga Vurdu

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin ev sahipliğinde 2-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenen ve bu yıl 8’inci kez yapılan Turkish Airlines Sciense Expo Bilim Festivali'nde yeni teknolojilerin tanıtımı devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Türk Hava Yolları’nın isim sponsorluğunda düzenlenen ve Tüyap Fuar Alanı’nda meraklılarıyla buluşan organizasyonda, bu yıl en çok ilgiyi piyano çalan insansı robot görüyor.

Robotun yazılımını geliştiren Bursalı ORC firmasının yetkilisi Ömer Çakıcı, "Bu robot insanlarla çalışmaya yatkın bir robot. Montaj ve benzeri işlemleri yapabiliyor." diye konuştu.

Notaları eksiksiz bir şekilde çalabilen robotun çok hassas bir yapıya sahip olduğunu ve insanlarla bir arada uyumlu bir şekilde çalışabildiğini belirten Çakıcı şöyle konuştu:

"10 yıldır bu işle uğraşmaktayım. Robotik programlama ve bu tarz proje yönetimleriyle uğraşıyorum. Birçok robot markasıyla çalışıyoruz. Bunlarla ilgili programlamalar yapıyoruz. Şu an görmüş olduğunuz piyano çalan robot koloboratif robottur. Bu robot insanlarla çalışmaya yatkın bir robot. Montaj ve benzeri işlemleri yapabiliyor. Ayrıca savunma sanayisine yönelik olarak da çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz."