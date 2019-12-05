Plague Inc için Sahte Haber Modu Geliyor!

Pek çok kişinin severek oynadığı Plague Inc. yakın bir zamanda sahte haber modu ile güncellenecek.

Sahte Haberler

Uzun yıllardır pek çok platformda bulunan ve geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Plague Inc., halen geliştirilmeye devam ediliyor. Oyuncuların dünyayı yok etmek için ellerinden geleni yaptıkları bu oyunda yeni bir senaryo gündeme geldi. Şimdi potansiyel olarak yıkıcı sonuçlar doğurabilen sahte haberler ile karşı karşıyayız.

Söz konusu senaryoda oyuncular modern teknoloji ve psikolojik hile yolları ile genel popülasyonun zihnini yönetecek. Yani standart modun aksine bulaşıcı hastalıkları değil sahte haberleri yaymayı temel ilkeniz edineceksiniz. Bununla birlikte söz konusu modun geliştirilmesi sırasında bu yönde olayları inceleyen yasal kuruluşlar ile çalışıldığını da ekleyelim.

Yeni senaryo şu an iOS platformu için halihazırda indirilebilir durumda. Bununla birlikte yapılan açıklamalara göre Android, konsol ve bilgisayar sürümleri için kısa bir süre de olsa beklemeniz gerekecek.