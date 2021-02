Plague Inc. The Cure İçeriği Ücretsiz Olarak İndirmeye Sunuldu!

2012 yılı içerisinde satışa sunulmuş olan Plague Inc. için yakın bir zaman önce indirilebilir bir içerik yayınlandı. Şu anda erişim sağlayabileceğiniz Plague Inc. The Cure içeriği ücretsiz olarak indirilebiliyor. Ancak bunun için herhangi bir tarih belirtilmiş değil. Detaylar haberimizde.

Dünya olarak COVID-19 salgını mücadelemizi sürdürmekteyiz. Bu süreçte de malumunuz virüs enfeksiyonuna dayalı oyunlar bir hayli dikkat çekiyorlar. Bu oyunlardan bir tanesi de Plague Inc. isimli olmuştu. Ndemic Creations tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan Plague Inc., strateji türünde bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Laboratuvar ortamında geliştirdiğiniz bir virüsü bulaştırmaya çalıştığınız oyunda, insanlığın kendisini savunmak için yaptıklarına karşı virüsünüzün belirti ve direnç özelliklerini güçlendirerek dünya geneline yaymanız gerekiyor. Yirmi özel senaryo boyunca on farklı hastalığı kontrol etmenizin gerektiği Plague Inc.’te, rekabetçi ve kooperatif modlarının yanı sıra kendi senaryolarınızı üretebildiğiniz ayrı bir mod da bulunuyor.

Plague Inc. The Cure İçeriği Ücretsiz İndirilebiliyor

2012 yılında Android ve iOS tabanlı cihazlar ve PC (Steam) için satışa sunulan oyun için 28 Ocak 2021 tarihinde The Cure adı altında indirilebilir bir içerik yayınlandı. Adından da anlayabileceğiniz üzere ana senaryoda yaptıklarınızın tam aksini yapacağınız indirilebilir içerikte, dünyayı kurtarmaya çalışacaksınız. Öyle ki, WHO, CEPI ve GOARN dahil dünya genelindeki sağlık uzmanlarının yardımı ile oluşturulan The Cure’da, bir yandan salgını durdurmak için gerekli olan aşının araştırmasını, üretimini ve dağıtımını yapacak iken bir yandan da salgını kontrol altında tutabilmek için test kapasitesini güçlendirmek adına kaynakların dağılımını yeniden planlayacak, yüz maskelerini zorunlu hale getirecek, ülkeleri karantina altına alacak veya deneysel tedavilerin araştırmasını yapmak durumunda olacaksınız.

Ndemic Creations tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, bu içeriğin ücretli hale geleceği belirli bir tarih verilmiş değil. Öyle ki, COVID-19 kontrol altına alınana kadar ücretsiz olarak indirebilmeniz mümkün olacak. The Cure sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Eğer henüz Plague Inc. oyununa sahip değilseniz, ücretsiz içerik vesilesiyle % 60 oranında indirime girdiğini söylemeden geçmeyelim.