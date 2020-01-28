Plague Inc Yapımcısı Uyardı: Corona Virüsü Modellemesi İçin Kullanmayın

Son zamanlarda hızla yayılan Wuhan Virüsü ile tekrar popülerleşmeye başlayan Plague Inc son zamanlarda indirme rekorları kırıyor. Oyunun yapımcısı, bu konu hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

'Bu Sadece Bir Oyun'

Plague Inc oyununun yapımcısı olan Ndemic Creations, son zamanlarda oyuna yönelik artan talep hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Şirket tarafından duyurulan verilere göre oyun yaşanan salgın ile birlikte tekrar popüler bir hale gelmeye başladı ve 21 Ocak tarihinde Çin, 23 Ocak tarihinde Amerika için en çok indirilen oyun oldu.

Plague Inc. Windows Ekran Görüntüleri

Bazı kişilerin bu oyunu bir modelleme aracı olarak kullandığını vurgulayan Ndemic, "Bu bilimsel bir model değil, bir oyun. Mevcut salgının çok daha fazla sayıda insanı etkileyen çok gerçek bir durum olduğunu lütfen unutmayın." dedi. Yapımcı şirket açıklamasına "Kullanıcıların bilgileri doğrudan yerel ve küresel sağlık kuruluşlarından almalarını tavsiye ederiz." ifadelerini de ekledi.

Ndemic Creations, bu tip salgın durumlarında oyuna yönelik talebin de dönemsel olarak artığını vurguluyor. "Bir hastalık salgını olduğunda insanların hastalıkların nasıl yayıldığını anlamak konusunda bir yardım aradığını görüyoruz. Bu durumlarda oyuncu sayısında bir artış görülüyor. 2014 ebola salgını da bunun örneğidir."

Dün akşam yaptığımız haberde virüsün anlık durumunu kontrol edebileceğiniz bir kaynağı sizlerle paylaşmıştık. Bu yazının yazıldığı an itibarıyla hastalığın bulaştığı doğrulanmış kişi sayısı yaklaşık 4.474 kişi ve toplam ölüm sayısı ise 107 kişi.