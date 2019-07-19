Plants vs. Zombies 3 Geliyor!

Amerikalı video oyunu üreticisi ve yayıncısı Electronic Arts (EA), sevilen mobil oyunu Plants vs. Zombies’in üçüncü devam halkasının geliştirilme aşamasında olduğunu duyurdu.

Plants vs. Zombies oyunu ilk kez 2009 yılında piyasaya sürüldüğünde, tuhaf mizah kurgusu ile eğlenceli oynanış tarzıyla kısa zamanda büyük bir ilgi görmüştü.

Yoluna bir PC oyunu başlayan yapım, daha sonra konsollara ve mobil cihazlara da gelmişti. 2013 yılında serinin ikinci halkası ile oyunseverlerin karşısına çıkan Plants vs. Zombies, başarılı çizgisini devam ettirmişti.

PopCap tarafından geliştirilen Plants vs. Zombies, 6 yıllık bir sessizliğin ardından yeni versiyonuyla hayranlarına merhaba diyecek. Serideki üçüncü oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu doğrulayan EA, buna rağmen yapımla ilgili ayrıntı vermekten kaçındı.

Bununla birlikte, Plants vs. Zombies 3’ün ücretsiz olarak oynanabileceğini belirten şirket, yakın zamanda Android için bir beta sürümü yayınlanacağını müjdeledi.

Kullanıcıların sabırlı olması gerektiğini söyleyen EA, “Plants vs. Zombies hayranlarının keyif alacağı bir oyun yaptığımızdan emin olmak istiyoruz. Lansman tarihi belli olduğunda tüm dünya ile paylaşacağız” şeklinde konuştu.