Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville Duyuruldu

Electronic Arts ve PopCap Games bizlere bir sürpriz yaparak yeni Plants vs. Zombies oyununu duyurdular. İşte karşınızda Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville!

Serinin yeni oyunu bu defa farklı bir yapıya sahip olarak çoklu-oyuncu tabanlı bir oynanış sunacak. Peashooter ve Chomper gibi tanıdık yüzlerin yanı sıra Night Cap ve Electric Slide gibi yeni yüzlerin olacağı yirmi karakter sınıfı sizi bekliyor. Bu karakter sınıflarının tamamıyla özelleştirilebilir olacaklar.

Karakterlerin haricinde Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville oyununda ilk etapta Neighborville Town Center, Mount Steep, Weirding Woods, Colossal Fossil, Daisy Drive, Goopy Gully, Loggy Acres, Peachy District, Ruiny Ruins, Z-Tech Factory ve Turning Point olmak üzere on bir harita bulunacak ve Funderdome içinde dörde dört oynanan Battle Arena dahil altı farklı çoklu-oyuncu modu bulunacak. Eğer dilerseniz bölünmüş ekran veya çevrimiçi olarak kooperatif desteği sayesinde arkadaşlarınızla bir arada oynayabilmeniz de mümkün olacak.

Electronic Arts ve PopCap Games tarafından paylaşılan detayların devamına bakacak olursak, oyunda Ops modu ve üç serbest dolaşım bölgesi olacak. Arkadaşlarınızla Giddy Park isimli sosyal bölgede bir araya gelerek Weirding Woods, Mount Steep ve Neighborville Town Center'ı geri almak için mücadeleye girişebileceksiniz.

Oyunun dijital erken erişim Kurucu Sürümü PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında satışa sunuldu. Tam sürüm ise 18 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulacak. Peki bu Kurucu Sürümü'nün ne gibi bir getirisi olacak? Bu sürüm sayesinde Kurucu Komşu (Founding Neighbor) olarak tam sürümün çıkış tarihine kadar haftalık içerikleri oynayabilecek ve Kurucu Komşu avantajlarından yararlanabileceksiniz. Her hafta oyuna giriş yaparak ilk dört hafta boyunca özel Kurucu ödülleri kazanabileceksiniz. Ayrıca altı hafta boyunca yeni çoklu-oyuncu modları, yeni serbest dolaşım bölgeleri ve çok daha fazlası gelecek.