Plants vs. Zombies Origin'de Bedava!

Zaman zaman On the House adlı bedava oyun dağıttığı kampanya ile gündeme gelen Electronic Arts, Origin üzerindeki yeni On the House kampanyasında Plants vs. Zombies adlı oyunun Game of the Year sürümüne yer verdi. Kısıtlı bir süre boyunca devam edeceği belirtilen kampanyada bütün oyuncular Plants vs. Zombies'i ücretsiz olarak Origin kütüphanelerine ekleyebiliyorlar. Plants vs. Zombies'i kütüphanenize ekledikten sonra da oyuna kalıcı olarak sahip oluyorsunuz.

Plants vs. Zombies'i ücretsiz olarak Origin kütüphanenize ekleyebilmek için bu sayfayı ziyaret edin. Sayfa açıldıktan sonra "Get It Now" tuşuna tıklayın. Bu tuşa tıkladıktan sonra Origin hesap bilgilerinizle giriş yapın, bu işlemden sonra oyun kütüphanenize eklenecektir.

Plants vs. Zombies aslında çok yeni bir oyun değil. Çıktığı dönemde beklenmedik bir başarı yakalayan oyunda zombilerin saldılarına karşı kendi bitkilerimizi yetiştirerek ayakta durmaya çalışıyoruz. Farklı yeteneklere sahip zombi ve bitkiler sayesinde oyuna taktiksel bir yapı kazandırılıyor. Plants vs. Zombies, eğer kule savunma türündeki strateji oyunlarını seviyorsanız hoşunuza gidecektir.

Her yaştan oyun severe hitap eden Plants vs. Zombies'i Origin kütüphanenize ekledikten sonra bilgisayarınıza indirmek için Origin masaüstü yazılımını kullanmanız gerekiyor: