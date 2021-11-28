Plastik Atıktan Güç Alan Roket Motorunun İlk Testi Başarılı

Pulsar Fusion adlı bir Birleşik Krallık girişimi, geçen hafta kısmen plastik atıktan güç alan roket motorunu test etti.

New Atlas'a göre "yeşil" roket, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve nitröz oksit oksitleyiciden yapılmış bir hibrit yakıt kullanıyor. HDPE, deterjan ve içecek şişeleri de dahil olmak üzere çok çeşitli plastik ürünlerde kullanılıyor ve bu da onu enerji yoğun roketlere güç sağlamak için ilgi çekici bir yol haline getiriyor.

New Atlas'a göre Pulsar CEO'su Richard Dinan, “İngiltere'deki test atışlarından memnunuz. Birleşik Krallık topraklarında bir İngiliz roket testi yaptırmak yeni bir şey. Pulsar, dünya çapında bu teknolojileri inşa eden ve test eden çok az şirket arasındadır. Bu dönüm noktaları için teşekkür edecek zengin deneyime sahip harika bilim adamlarından oluşan bir ekibimiz var.” dedi.

Pulsar, geçen hafta Birleşik Krallık Savunma Bakanlığının Salisbury'deki askeri üssünde hibrit motorun ilk statik ateşini çıkardı ve The Independent'a göre, 25 Kasım'da İsviçre'de uzay endüstrisi müşterileri için uluslararası bir gösteri düzenledi.

Plastik atıktan güç alan roket motoru: Pulsar Fision

Roket fırlatmak için plastik atığı kullanmak güçlü bir adım çünkü plastik, uygun şekilde geri dönüştürülmesi çok zor olan bir kirlilik kaynağı haline geldi.

Ne de olsa daha önce ilk mikroplastiklerin daha geçen yıl doğmamış fetüslerde bulunduğunu bildirmiştik. Roket yakıtı üretiminin dünyadaki fazla plastiğin çoğunu emmeyeceğinden oldukça eminiz, ancak bu atılım hiç yoktan iyidir.

Pulsar'ın ana hedeflerinden biri, bilim adamlarını on yıllardır rahatsız eden nükleer füzyon tahriğiyle mücadele etmek olduğunu söylemesi, önemli bir değişim noktası olabilir.

Füzyon, Mars'a seyahat süresini yarıya indirebilir ve roketlerin ağır yakıt yüklerini uzaya taşıma ihtiyacını azaltabilir, ancak Pulsar'ın neden plastikle çalışan roketleri şimdi test ettiği sorusunu gündeme getiriyor.

Füzyon, neredeyse sınırsız bir güç kaynağı olarak öne sürüldü, bu yüzden belki de bu roket, geçici olarak bir kamuoyu basını ve desteği alma umuduyla test edildi.

New Atlas, Pulsar'ın 2025 yılına kadar statik ateşleme testi için bir füzyon tahrik motoru sergilemek ve ardından 2027'de yörüngede fırlatıp test etmek istediğini söylediğinden, bunu er ya da geç öğrenebiliriz.

Ayrıca Virgin Galactic'in görünüşte yapamadığını da başardılar. Şirket, 2014 yılında başarısız test uçuşunun ardından plastikle çalışan roketi hurdaya çıkarmıştı.