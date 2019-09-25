Plastik Çay Poşetlerinin Doğaya Zarar Verdiği Kanıtlandı

Kanadalı bir araştırma ekibi tarafından yapılan testler doğrultusunda plastik çay poşetlerinin masum olmadığı ortaya çıktı. Bir fincan çayın içinde milyonlarca mikroplastik parçacık tuttuğu tespit edilen poşet çayların dönüşümü sağlanamıyor.

95°C demleme sıcaklığındaki bir plastik çay poşetinin, 100 nanometre ile 5 milimetre arasında küçük plastik parçalara sahip olan yaklaşık 11.6 milyar mikroplastik bıraktığı keşfedildi. Bu, pek çok plastik yiyecek ve içeceğin mikroplastik kalıntısından çok daha fazla.

Konu hakkında McGill Üniversitesi'nin araştırma ekibinden Nathalie Tufenkji açıklamalarda bulundu. “ Mikroplastik içeren diğer gıdalara kıyasla çok olduğunu düşünüyoruz. Nispeten yüksek bir mikroplastik içeriğe sahip olan sofra tuzu, gram tuz başına yaklaşık 0.005 mikrogram plastik içeriyor" şeklinde konuşan Tufenkji, poşet çayın bu sınırdan daha fazla mikroplastiğe sahip olduğunu aktardı.

Mikroplastikler Su Pirelerinin Gelişimini Bozdu

Montreal'deki dükkanlardan ve kafelerden dört farklı poşet çay alan ve 95°C sıcaklıkta demleme ile yapılan testlerde elektron mikroskopları ve spektroskopiyle su analiz edildi. Ayrıca mikroplastiğin etkilerini incelemek için su piresi yerleştiren ekip, pirelerin ölmediğini ancak önemli davranışsal etkilere ve gelişimsel bozulmalara maruz kaldıklarını ifade etti.

Bunların haricinde mikroplastikler içme sularında giderek daha fazla bulunurken, Dünya Sağlık Örgütü insanlar için sağlık riski olduğuna dair kanıt bulunmadığını söylüyor.