Plastik Poşet Fiyatına Zam Geliyor!

Başlarda ücretli hâle getirilmesiyle büyük tepki gören plastik poşet fiyatına büyük bir zam geliyor. Marketçiler, fiyatı ilk belirlendiği andan bu yana 25 kuruş olarak kalan poşet fiyatının 75 kuruşa yükseltilmesini istiyor.

2019 yılında başlatılan ücretli plastik poşet uygulaması temelde çevre kirliliğini önleme amacı güdüyordu. 1 Ocak'tan itibaren toplanacak olan Plastik Poşet Alt Komisyonu, yeni yılda poşetin fiyatının ne kadar olması gerektiğine karar verecek ancak şimdiden marketçiler fiyatın 75 kuruşa yükseltilmesi gerektiği konusunda ısrarcı.

Komisyonun toplanması sonrası alınacak kararı değerlendirmeye alacak olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bu değerlendirme doğrultusunda yeni plastik poşet fiyatını açıklaması bekleniyor.

Marketçiler 75 Kuruşa Çıkarılmasını İstiyor

Konuyla ilgili Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vaktı Başkanı Yavuz Eroğlu, 25 kuruşluk fiyatın artmaması gerektiğini düşündüğünü şu ifadelerle aktardı:

"Bu uygulamada bakanlığımız amacına ulaşıp, gereksiz kullanımın önüne geçti. Küresel enflasyon ortamında poşet fiyatında artış yapılmayıp 25 kuruşta kalması hem tüketici hem üretici için olumlu olacaktır. Zaten vatandaşın alım gücü çok yüksek değil, 25 kuruşluk fiyat da poşet israfın önüne geçilmesinde etkili oldu. Bakanlığın bu fiyattan devam edeceğini öngörüyoruz. Şimdi 25 kuruşun tümü GEKAP’a gidiyor. Devlete giden kısım her sene yeniden değerleme oranında artıyor. Bu yıl da %122’lik artışla marketlerin poşet için devlete vereceği vergi 55 kuruş civarında olacak."

Bakanlık verilerine göre geride kalan 4 yılda 25 kuruşluk poşet uygulaması sayesinde 550.000 ton plastik atığın ve 23.000 ton sera gazı salımının önüne geçildi. Plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali de azaldı ve 3.8 milyar TL tasarruf sağlandı.

Peki siz plastik poşet fiyatının ne kadar olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.