Plastik Poşet Ücretlerine Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatı!

Daha önce yılbaşında zam geleceği söylentileri ortaya çıkan plastik poşet ücretlerinin, kısa bir süre sonra Bakan Kurum'un açıklamasıyla aynı kalacağını öğrenmiştik. Şimdi ise yeni zam kararı Resmî Gazete'den geçti.

1 Ocak 2019 tarihinde alınan kararla çevreyi plastikten korumak adına ücret ödemeye başladığımız plastik poşetler o tarihten bu yana 25 kuruşa satılıyordu.

Plastik Poşet Ücreti 25 Kuruştan 38,5 Kuruşa Yükseldi

Satıcılar bu poşetlerin satışıyla "Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı" adı altında satılan poşet kadar devlete geri ödeme sağlamakta.

Bugün Resmî Gazete'den geçen yeni karara göre plastik poşetin tanesi 25 kuruştan 38,5 kuruşa yükseltildi.

Yapılan zamma dair herhangi bir resmî açıklama şimdilik bulunmuyor. Peki siz bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.