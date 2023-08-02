Plastik Poşet Ücretlerine Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatı!
Daha önce birçok kez zam söylentilerini duyduğumuz plastik poşet ücretlerine beklenen zam geldi. İşte detaylar!
Daha önce yılbaşında zam geleceği söylentileri ortaya çıkan plastik poşet ücretlerinin, kısa bir süre sonra Bakan Kurum'un açıklamasıyla aynı kalacağını öğrenmiştik. Şimdi ise yeni zam kararı Resmî Gazete'den geçti.
1 Ocak 2019 tarihinde alınan kararla çevreyi plastikten korumak adına ücret ödemeye başladığımız plastik poşetler o tarihten bu yana 25 kuruşa satılıyordu.
Plastik Poşet Ücreti 25 Kuruştan 38,5 Kuruşa Yükseldi
Satıcılar bu poşetlerin satışıyla "Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı" adı altında satılan poşet kadar devlete geri ödeme sağlamakta.
Bugün Resmî Gazete'den geçen yeni karara göre plastik poşetin tanesi 25 kuruştan 38,5 kuruşa yükseltildi.
Starbucks'tan Kahve Fiyatlarına Bir Zam Daha: İşte Yeni Fiyatlar!
Son zam haberleri kervanına ünlü kahve zinciri Starbucks da katıldı. En son geçtiğimiz aylarda yapılan zamların ardından bugün bir kez daha fiyatlara zam yapıldı.
Yapılan zamma dair herhangi bir resmî açıklama şimdilik bulunmuyor. Peki siz bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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