PlatinumGames Bu Yıl Fazlaca Duyuru Yapacak

Bayonetta serisi, NieR: Automata ve Vanquish gibi oyunlarla tanıdığımız PlatinumGames, bu yıl hiç olmadığı kadar etkin olacak. Birçok farklı duyuru ile karşılaşacağımızın sözü veriliyor.

Japon Inside Games sitesi, geliştirici stüdyodan Kenichi Sato ve Atsushi Inaba ile bir röportaj gerçekleştirdi. Röportaj sırasında konuşan Sato, "Bu yılın başlarında birçok büyük duyurumuz olacak, bu yüzden lütfen takipte kalın." yorumunda bulundu.

Bildiğiniz gibi bu yılın Yaz mevsiminde Tokyo olimpiyat oyunları düzenlenecek ve haliyle bütün dünyanın gözü Japonya'da olacak. Buna dikkat çeken Kenichi Sato, "Dünya Japonya'yı izliyor olacak. PlatinumGames dünya genelindeki hayranların dikkatlerini çekmek ve herkesin yüzünü gülümsetmek için elinden geleni ardına koymayacak." diyerek sözlerine ekleme yaptı.

Atsushi Inaba ise çok daha kısa bir açıklamada bulundu. Ne var ki bu yılın başlangıcıyla birlikte irili ufaklı çok çeşitli duyurular yapmaya devam edeceklerini söylüyor.

PlatinumGames şu an bildiğiniz üzere Bayonetta 3 ve Babylon's Fall oyunlarını geliştiriyor. Hatta geçenlerde Twitter üzerinden paylaşım yapan Yönetmen Hideki Kamiya, Bayonetta 3 oyununun geliştirilme sürecinin gayet iyi gittiğini belirtmiş ama ek bir detay vermemişti.

Bayonetta 3 ve Babylon's Fall haricinde, önümüzdeki ay içerisinde Vanquish ve Bayonetta oyunlarının PlayStation 4 ve Xbox One için çıkacağı da duyurulmuştu. Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle adı altında satışa sunulacak olan oyunlar için 18 Şubat 2020 tarihini bekliyoruz.