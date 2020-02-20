PlatinumGames Haftaya Büyük Bir Duyuru Yapacak

Önümüzdeki hafta PlatinumGames açısından önemli bir hafta olacak. Japon stüdyo, 27 Şubat 2020 tarihinde yayınlanacak olan Weekly Famitsu dergisinin yeni sayısında büyük bir duyuru yapacak.

PlatinumGames bu ayın başlarında Platinum 4 adıyla yeni bir tanıtım sayfası açmıştı. Haliyle yeni bir duyurunun yolda olduğunun sinyalini almıştık. Zaten üzerinden çok geçmeden Kickstarter üzerinde başlatılan kampanya ile The Wonderful 101: Remastered ortaya çıkmıştı. Ancak görünen o ki tanıtım sayfasının adındaki 4 rakamı, dört yeni duyurunun yapılacağı anlamına geliyor. Çünkü sayfaya gidip baktığınız zaman, sağ üstteki yıldızın altında artık TW101R KS yazdığını görebilirsiniz. Bu da demek oluyor ki geride duyurusu yapılmamış üç oyun daha var.

Japon stüdyonun tanıtım sayfası şu an herhangi bir ipucu barındırmadığı için duyurulmayı bekleyen oyunların kaçının yepyeni bir fikri mülkiyet kaçının ise eski oyunların yenilenmiş veya yeniden yapılmış versiyonu olduğu bilinmiyor. En azından bir tanesini önümüzdeki hafta bugün öğrenmiş olacağız.

Son olarak PlatinumGames stüdyosunun şu anda Bayonetta 3 üzerinde çalıştığını hatırlatmadan geçmeyeyim. Eğer Platinum 4 sayfasını incelemek isterseniz, buradan ulaşabilirsiniz.