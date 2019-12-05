PlatinumGames'in Oyunu Vanquish, Mevcut Nesle de Geliyor

PlatinumGames tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayınlanan Vanquish, mevcut nesle taşınıyor. Oyunun Xbox One versiyonu Microsoft Store üzerinde ortaya çıktı.

2010 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulan oyunun yönetmenliğini Shinji Mikami yapmıştı. 2017 yılının Mayıs ayında PC oyuncularıyla da buluşmuş olan Vanquish, Xbox One platformunda ise geriye uyumluluk desteğiyle oynanabiliyor.

Nüfus artışının aşırı boyutlara ulaşmasıyla kaynak sorunlarının baş gösterdiği bir dünyada, bu sorunlar ile mücadele edebilmek için güneş enerjili uzay kolonisi Providence tarafından gelecek bekleniyordu. Ne var ki asilerin koloniyi ele geçirmeleri ve teknolojisini kullanarak şehirleri yok etmek için kullanmaya başlamaları ile her şey tersine dönüyor. Siz ise konuya özel eğitimli bir asker rolünde dahil olacaksınız. DARPA ajanı Sam Gideon rolünde olacağınız oyunda, koloniye sızıp enerji aktarıcısını etkisiz hale getirmek durumundasınız. Elbette bu iş o kadar kolay olmayacak. Gelişmiş teknolojiye sahip düşmanlar size zorluk çıkartacaklar ama sizin de eliniz boş değil. Mevcut silahların kopyasını üretebilen ve en fazla üç adet silahı elinizde tutabildiğiniz BLADE sistemi en büyük yardımcınız olacak.

Vanquish oyununun Microsoft Store sayfasında yer alan detaylara bakılırsa, çıkış tarihi 17 Şubat 2020 olarak görünüyor. Buna ek olarak Xbox One X üzerinde 4K 60 FPS gibi üst düzey bir akıcılıkta oynanacağı belirtiliyor. Henüz resmi bir duyuru gelmediği için diğer platformlar açısından akıbetinin ne olacağını bilinmiyor ama resmiyet kazandığında PlayStation 4, Switch, Stadia ve PC versiyonlarını da göreceğimizi tahmin ediyoruz.