PlatinumGames, Scalebound için Sadece Microsoft'un Suçlanmasından Rahatsız

2007 yılındaki kuruluşundan bu yana kaliteli yapımlar ile karşımıza çıkan Japon menşeli geliştirici stüdyo PlatinumGames, Scalebound ile etkileyici bir geri dönüşe imza atmaya hazırlanıyordu. Yönetmenliği Hideki Kamiya tarafından yapılacak olan oyun, Aksiyon-Rol Yapma Oyunu türünde olacaktı ve Draconis dünyasında maceraya çıkmış olan Drew isimli bir karakterin başından geçenleri anlatacaktı. Bu macera boyunca Thuban adı verilen bir ejderha da ana karakterimize eşlik edecekti.

Geliştirilme aşamasında yaşanan aksiliklere ve Scalebound oyununun belirtilen tarihe kadar yetiştirilemediği için Microsoft ve Platinum Games arasındaki ilişki bozulmuş ve proje 2017 yılının Ocak ayında iptal edilmişti. Bu da haliyle oyunu sabırsızlıkla bekleyen oyuncuların eleştiri oklarını doğrudan Amerikan menşeli yazılım devine atmalarına neden olmuştu. Ne var ki PlatinumGames stüdyosunun patronu Atsushi Inaba bu durumdan memnun değil. Video Game Chronicle sitesi tarafından yapılan bir röportaj sırasında konuşan Inaba, Scalebound oyununun iptalinin geliştirici ekibin de hatası olduğunu dile getirdi.

"Projenin iptali sonrasında hayranların Microsoft'a sinirlenmelerini izlemek bizim için kolay değildi. Çünkü gerçek şu ki geliştirilme aşamasındaki herhangi bir oyun, iki taraf da başarısız olduğunda satışa sunulamaz." yorumunda bulundu Atsushi Inaba ve devam etti. "Daha iyi yapmış olmamız gereken kısımların olduğunu düşünüyorum ve bir yayıncı olarak Microsoft'un daha iyi yapabilmiş olmayı diledikleri kısımlar olduğundan eminim. Çünkü kimse bir oyunun iptal edilmesini istemez."

Scalebound esasen sadece Xbox One platformu için geliştirilmeye başlanmıştı. Her ne kadar oyun 2017 yılının Ocak ayında iptal edilmiş olsa da Microsoft aynı yılın Mayıs ayında patentini yenilemişti. Yaşanan bu gelişmeye bağlı olarak projenin kaldığı yerden devam edeceği düşünülmüştü ama ne yazık ki sonrasında yeni bir gelişmeyle karşılaşmamıştık. Büyük ihtimalle yazılım devi her ihtimale karşı fikri mülkiyetin haklarını elinde tutmak istiyor.

Scalebound Switch konsoluna gelmeyecek!

Öte yandan, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde Scalebound oyununun Nintendo tarafından Switch için diriltilmeye çalışıldığına dair bir iddia ortaya atılmıştı. Söz konusu iddiayı ortaya atan isim ise Kinda Funny Games tarafından yapılan röportaj sırasında konuşan Game Informer sitesinden Imran Khan olmuştu. Bu gelişme tabii ki bizleri heyecanlandırmıştı ama Atsushi Inaba tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa ortada böyle bir çalışma yok. Fikri mülkiyetin sahibinin Microsoft olduğunun bir kez daha altını çizen Inaba, Scalebound oyununun Switch için satışa sunulacak olmasının hiçbir şekilde mümkün olmadığını belirtti.