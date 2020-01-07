PlatinumGames ve Tencent Holdings, Ortalık Anlaşması İmzaladılar

Ünlü Japon oyun geliştirici stüdyolarından bir tanesi olan PlatinumGames, yaptığı açıklama ile önümüzdeki dönemde irili ufaklı birçok duyuru yapacaklarını müjdelemişti. Bugün itibarıyla yeni bir duyuru geldi. PlatinumGames ile Tencent Holdings ortaklık anlaşması imzaladılar.

Başkan ve Üst Yönetici Kenichi Sato tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa PlatinumGames, bu ortaklık kapsamında Tencent Holdings cephesinden sermaye elde edecekmiş. Ancak buna rağmen şirketin mevcut yapısında herhangi bir değişiklik yaşanmayacak ve bağımsız geliştirici olmaya devam edeceklermiş. Elde edilen sermaye de stüdyonun geliştirdiği oyunlarını kendisinin yayınlayabilmesi için destek sağlayacakmış. Sato, kalitelerinden bir şey kaybetmezken bu ortaklığın kendileri için daha geniş bir küresel perspektif olacağını ümit ettiğini de söylüyor.

PlatinumGames için kendi oyunlarını yayınlama hedefi aslında yeni bir şey değil. 2018 yılında Game Informer tarafından yapılan röportaj sırasında, Kurucu Ortak Atsushi Inaba stüdyo olarak bunu çok istediklerini dile getirmişti. Bir diğer deyişle, biraz gecikmeli de olsa bu hedeflerine ulaşmış oldular.

Japonya menşeli geliştirici, halihazırda Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle, Bayonetta 3 ve Babylon's Fall oyunları üzerinde çalışıyor.