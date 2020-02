PlatinumGames, Yeni Bir Tanıtım Sayfası Açtı

Japon geliştirici stüdyoların arasında önemli bir yere sahip olan PlatinumGames, yakın bir zamanda yeni bir duyuru yapacakmış gibi görünüyor. Bizleri bu düşünceye sevk eden şey ise firmanın yeni bir tanıtım sayfası açması oldu.

Bahsi geçen yeni tanıtım sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Ne var ki, şu anda içeriğinde herhangi bir şey bulunmuyor. Sosyal medya hesapları bağlantılarının haricinde ekrana gelen bir 4 rakamı var. Bu 4 rakamı ekrana saatin ters yönünde dönerek geldikten sonra anlık olarak bozulma efektiyle dalgalanıyor.

Geliştirici stüdyo ile ilgili yaşanan gelişmeler bununla sınırlı değil tabii ki. Geçtiğimiz hafta içerisinde PlatinumGames Twitter hesabı üzerinden Hideaki Kamiya ile ilgili bir paylaşım yapılmıştı. Bu paylaşımda, Kamiya'nın bir tarafındaki monitördeki saatin 1:01'i göstermesi ve diğer yanındaki Switch konsolu The Wonderful 101 oyununun Switch için uyarlanacağına işaret edildiğini düşündürtmüştü.

Scenes from the PG office! Who's that photobombing Hideki Kamiya? pic.twitter.com/D70oalUTKo — PlatinumGames Inc. (@platinumgames) January 31, 2020

Bu fotoğraf paylaşımının ardından, Nintendo odaklı paylaşımlar yapan GameXplain kanalı The Wonderful 101 oyununun PlayStation 4 ve Switch platformlarına uyarlanması için çalışmalara Kickstarter kampanyası ile başlanacağını iddia etmişti. Bu iddia çok geçmeden Did You Know Gaming? Youtube kanalından Liam Robertson tarafından da desteklenmişti. Hatta doğru olduğu ve resmi duyurunun bugün yapılacağı söylenmişti.

The Wonderful 101, 2013 yılının Ağustos ayında Wii U için satışa sunulmuştu. Bazı iddialar oyunun PlayStation 4 ve Switch konsollarının yanı sıra Xbox One için de uyarlanabileceğine işaret ediyor. Bekleyelim, görelim.